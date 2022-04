La Casa de Papel, version coréenne : la date de sortie et le nouveau masque dévoilés dans un nouveau teaser

Quand une franchise fonctionne, Netflix est plutôt du genre à l'exploiter à fond. La preuve avec La Chronique des Bridgerton (déjà renouvelée jusqu'à la saison 4) et qui aura bientôt son spin-off sur la Reine Charlotte. Autre gros succès de la plateforme, La Casa de Papel n'est pas en reste. Un spin-off sur Berlin avec Pedro Alonso va voir le jour mais Netflix a aussi décidé d'exporter le concept avec une version coréenne. Bonne pioche vu le succès fou de Squid Game ?

La Casa de Papel : Corée, la date de sortie prévue le...

Annoncée en décembre 2020 (bien avant le carton dingue de Squid Game donc), La Casa de Papel : Corée arrive très bientôt sur Netflix. Sortez les agendas : c'est le 24 juin prochain que les 6 épisodes de la série seront dispo sur la plateforme. Après une première bande-annonce, Netflix nous en dévoile un petit peu plus avec une nouvelle vidéo de 30 secondes.

En voix-off, on peut entendre ce qui semble être un discours du Professeur, encourageant ses braqueurs pour le plus gros casse jamais réalisé. On y découvre aussi les nouveaux masques revisités pour coller à la culture coréenne. Eh non, on n'aura plus le droit au visage de Dali pour cette version coréenne de l'histoire. Une affiche mettant en avant le masque a aussi été publiée :