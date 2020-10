Hubie Halloween sur Netflix : pourquoi le film est-il dédié à Cameron Boyce ?

Après Le Diable, tout le temps, Enola Holmes ou The Boys in the Band, Netflix a dévoilé il y a quelques jours un tout nouveau film original. Dans Hubie Halloween, qui mêle comédie et horreur, on suit Hubie Dubois (Adam Sandler), un fan d'Halloween, qui va se donner pour mission de sauver la petite ville de Salem le soir du 31 octobre.

L'hommage émouvant du film à Cameron Boyce

Si vous avez vu le film sur Netflix, vous avez peut-être été surpris de découvrir qu'il était dédié à la mémoire de Cameron Boyce. L'acteur de la saga Descendants est décédé en juillet 2019 à 20 ans des suites de complications de sa maladie, l'épilepsie. Un décès qui avait bouleversé de nombreuses célébrités. A la fin de Hubie Halloween, en plus d'une photo du jeune homme, on peut lire : "En mémoire de Cameron Boyce. Parti bien trop vite et l'un des jeunes les plus gentils, cool, drôles et talentueux que l'on connaissait. Tu vivras pour toujours dans notre coeur et tu nous manques chaque jour."