Netflix : il ne te reste que quelques jours pour (re)voir ce film d'horreur qui a traumatisé des millions de gens

Cette semaine, Netflix ajoute de nouvelles séries comme First Kill, Nouvelle école ou encore la 6ème et dernière saison de Peaky Blinders. De quoi nous occuper ! Mais si tu adores trembler devant ton écran, on a aussi ce qu'il te faut et il faut se dépêcher pour le voir ou le revoir.

Ça quitte bientôt le catalogue Netflix

Eh oui, le film Ça quitte bientôt le catalogue Netflix : c'est le mardi 14 juin 2022 qu'il sera supprimé de la plateforme. Alors il faut en profiter tant qu'il est temps ! Adapté du roman de Stephen King publié en 1986, le film Ça est sorti en 2017 et est réalisé par Andrés Muschietti. Au casting, vous retrouvez quelques visages connus comme Finn Wolfhard (aka Mike dans Stranger Things) ou Sophia Lillis (vue dans la série I Am Not Okay with This, dispo sur Netflix également). Par contre, chapeau si vous reconnaissez celui qui se cache derrière le terrifiant Pennywise ! C'est le suédois Bill Skarsgard, frère d'Alexander Skarsgard et récemment au casting de la série Clark (sur Netflix) qui l'incarne. Et il est totalement métamorphosé !

Si tu n'as jamais vu le film, Ça raconte comment sept ados, cibles de moqueries à l'école, vont faire face à une maléfique créature qui surgit des égouts tous les 27 ans. Ils vont devoir se serrer les coudes pour mettre fin au règne de terreur de Grippe-Sou (Pennywise en VO). Et leurs aventures ne s'arrêtent pas là : Ça 2 est sorti en 2019 au cinéma.

L'autre film d'horreur qui quitte Netflix

Tu kiffes les films d'horreur ? Ne manque pas non plus le film L'exorcisme de Hannah Grace qui quitte Netflix le 9 juin 2022. Avec au casting Shay Mitchell (Pretty Little Liars), Stana Katic (Castle) et Grey Damon (Station 19), le film raconte comment une ex-policière en cure de désintoxication accepte de travailler dans une morgue et reçoit le cadavre de Hannah Grace, morte après des exorcismes. L'esprit démoniaque n'a en fait pas disparu et va enchaîner les meurtres.