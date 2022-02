L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev réagit enfin au docu et le démonte, "Je ne suis pas un monstre"

Depuis la sortie du documentaire L'arnaqueur de Tinder, Simon Leviev vivait la belle vie. Sur ses réseaux, l'homme accusé d'escroqueries affiche sans cesse sa fortune, de quoi énerver plus d'un internaute. Devenu célèbre grâce à Netflix, il ne semblait pas trop s'inquiéter pour sa réputation et semblerait même prêt à se lancer à Hollywood et même, peut-être, à avoir sa propre émission de télé-réalité, alors que ses victimes supposées galèrent. Simon Leviev ne s'était pour l'instant pas exprimé au sujet du documentaire dont il fait l'objet mais cette fois, c'est fait.

"Je ne suis pas l'arnaqueur de Tinder"

C'est dans une interview donnée à Inside Edition que Simon Leviev livre sa version des faits concernant L'arnaqueur de Tinder. Le séducteur y laisse entendre que tout est faux dans le docu de Netflix et qu'il n'a escroqué personne. "Je ne suis pas une fraude et je ne suis pas un fake. Les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger" a-t-il déclaré. Selon lui, il n'aurait donc jamais escroqué des femmes via l'appli de rencontre. "Je suis juste un mec célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder. Je ne suis pas l'arnaqueur de Tinder. Je ne suis pas un monstre" a-t-il assuré,

Il accuse Netflix d'avoir tout inventé

Simon Leviev va même plus loin en laissant entendre que toute l'histoire a été inventée. "Ils présentent cela comme un documentaire mais en vérité, c'est un film inventé" a-t-il déclaré. Mouais... L'interview complète sera mise en ligne cette semaine et on a presque hâte de voir comment il va se défendre.