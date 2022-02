L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev joue le malin et provoque sur TikTok

Dans L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO), disponible sur Netflix, des femmes accusent un certain Simon Leviev de les avoir escroqué de milliers d'euros via l'application de rencontres. Une histoire vraie complètement folle. Mais l'homme n'est pas en prison : après une condamnation, il a retrouvé sa liberté et vit en Israël. Et on dirait qu'être au coeur de telles accusations ne le stresse pas trop. Après avoir supprimé son compte Instagram, il est de retour sur TikTok... et n'hésite pas à afficher sa fortune.

L'histoire a choqué les internautes : en se faisant passer pour le fils d'un milliardaire, Shimon Hayut aurait escroqué de nombreuses femmes via l'application Tinder comme l'a raconté le docu L'arnaqueur de Tinder sur Netflix. L'homme, qui utilisait le pseudo Simon Leviev, est entré en contact avec des femmes à la recherche de l'amour et leur aurait soutiré des fortunes. En tout, ce serait près de 10 millions de dollars qu'il aurait soutiré à ses nombreuses victimes. En 2019, il a été condamné à 15 mois de prison pour fraudes mais en est ressorti après seulement 5 mois. Une histoire dingue qui pourrait même prochainement être adaptée en film, toujours pour Netflix. Depuis la sortie du docu qui cartonne, on aurait pu penser que Simon Leviev se ferait tout petit. Mais PAS DU TOUT. Simon Leviev s'affiche sur TikTok S'il a supprimé son compte Instagram et est banni de Tinder, Simon Leviev continue de vivre sa meilleure vie. Sur TikTok où il compte plus de 71 000 abonnés, l'arnaqueur n'hésite pas à afficher sa fortune à coup de vidéos dans des voitures de luxe ou sur un yacht. C'est pas la crise pour tout le monde !

Sur son compte, il n'a pas non plus hésité à se moquer ouvertement de son succès après la sortie du documentaire de Netflix. Dans une vidéo, il s'amuse d'avoir gagné pas moins de 131 000 abonnés sur Instagram en quelques jours (avant qu'il ne désactive son compte).