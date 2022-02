L'arnaqueur de Tinder : Simon Leviev est-il toujours sur Tinder ?

On ne fait pas que des belles rencontres sur Tinder... C'est ce que nous apprend le documentaire L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO), disponible depuis le 2 février 2022 sur Netflix. Le film retrace le parcours de Simon Leviev, un jeune homme se faisant passer pour un millionnaire et qui aurait escroqué des femmes de plusieurs milliers de dollars après les avoir contactées sur l'appli de rencontre. Depuis sa sortie, l'histoire vraie fait un véritable buzz sur la toile et pourrait même bientôt avoir droit à une adaptation en film. Mais, depuis la sortie du docu, tout le monde se pose la même question : Simon est-il toujours sur Tinder ? La plateforme de rencontres y a répondu.

Banni à vie !

Contactés par le magazine Variety, les dirigeants de l'application ont expliqué avoir estimé que Simon Lieviv avait transgressé le règlement de la plateforme en demandant de l'argent aux femmes qu'il y rencontrait et ils ont décidé de le bannir à vie. "Après des enquêtes internes, nous pouvons confirmer que Simon Leviev n'est plus actif sur Tinder sous aucun de ses pseudonymes connus", ont-ils affirmé au magazine américain. Ils ont aussi ajouté que tout compte se rapprochant de lui serait également banni à vie de l'application.

De son côté, l'arnaqueur dont le vrai nom serait Shimon Hayut a supprimé son compte Instagram qui était pourtant suivi par près de 200 000 personnes suite à la sortie du documentaires. Tous les comptes que vous trouverez à son nom sont donc des fakes. Pour le moment, il refuse toujours de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, et pour lesquels il a en partie été condamné. De leurs côtés, ses victimes ont lancé une cagnotte en ligne pour tenter de récupérer un peu de l'argent qui leur a été escroqué.