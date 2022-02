L'arnaqueur de Tinder : après le docu, bientôt un film !

Quand ils ne sont pas centrés sur des stars comme avec Neymar et Angèle ou sur de sombres affaires criminelles comme L'affaire Watts, les documentaires de Netflix proposent souvent de découvrir des histoires folles. C'est le cas de L'arnaqueur de Tinder. Entre 2015 et 2019, des dizaines (voire même des centaines) de femmes ont été escroquées via Tinder par un homme. En leur faisant croire qu'elles avaient trouvé le grand amour, il a réussi à leur soutirer une fortune. Un scénario digne d'un film. Et justement, ça a donné des idées à la plateforme !

Après le docu, L'arnaqueur de Tinder en film !

Après avoir proposé le documentaire, Netflix plancherait actuellement pour adapter L'arnaqueur de Tinder en film. C'est ce que dévoile le site américain Variety. Pour l'instant, la plateforme n'en serait qu'au début du projet et aurait contacté les producteurs du docu pour l'adapter en long métrage. On n'a pas plus de détails pour le moment et il faudra donc un peu patienter pour en savoir plus.

Dans L'arnaqueur de Tinder, les abonnés ont découvert comment Shimon Hayut s'est fait passer pour Simon Leviev, fils d'un milliardaire israélien, auprès de femmes cherchant l'amour sur Tinder. Il aurait soutiré beaucoup d'argent à ses victimes et a été condamné en 2019 à 15 mois de prison. Aujourd'hui libre, il a promis sur Instagram de raconter sa version de l'histoire, avant de supprimer son compte. Disponible depuis le 2 février sur la plateforme, le docu cartonne dans le monde entier. En France, il est classé numéro 2 du top des films et n°5 des programmes les plus vus.