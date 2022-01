Netflix : les prix des abonnements vont (encore) augmenter, et ça commence à faire mal

Netflix : les prix des abonnements vont augmenter, et ça commence à faire mal

Non, tout n'était pas "mieux avant", mais une chose l'était assurément : les prix des abonnements de Netflix. On vient de l'apprendre, la plateforme de streaming - qui a récemment renouvelé Emily in Paris pour des saisons 3 et 4, a décidé d'augmenter une nouvelle fois les tarifs de ses différentes formules. Et ça commence à être très élevé.