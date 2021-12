Emily in Paris saison 2 : le best-of des pires clichés et pires moments de la suite de la série Netflix.

PRBK avait essayé de lister tous les clichés de la saison 1 d'Emily in Paris, qui étaient nombreux. Et maintenant que les abonnés Netflix ont eu le temps de mater la saison 2, on se dit qu'il est temps de faire un petit best-of des pires clichés de cette suite !

Déjà, Darren Star n'a pas retenu la leçon parce que les rues de Paris sont toujours aussi propres, alors que dans la réalité on ne peut pas faire 1 mètre sans trouver des crachats, des crottes de chiens, des chewing-gums... Outre Emily, incarnée par la magnifique Lily Collins, les Parisiens et Parisiennes sont aussi tous canons (dans la série), sauf qu'en se connectant sur Tinder il est facile de voir qu'on est pas tous comme Emrata et Liam Hemsworth. Et tous les Français(es) sont habillé(e)s avec des marques de créateurs dans Emily in Paris, mais quand on paye 900 euros les 20 mètres carrés, on peut pas lâcher 500 balles dans une jupe. Il ne manque plus que le béret, la baguette, le croissant et les macarons !

Sans oublier ces moments gênants dans les nouveaux épisodes, où on se demande s'il faut rire en le prenant au millième degré ou s'il faut pleurer de désespoir. Voilà donc notre best-of des pires clichés, mais aussi des pires moments dans la saison 2 d'Emily in Paris.

Le train entre Paris et Saint-Tropez en mode L'Orient Express

C'est bien connu, le train TGV en France, c'est grand luxe ! Dès les épisodes 1 et 2 de la saison 2, Emily jouée par Lily Collins, nous emmène dans un train qui n'est clairement pas de la SNCF. Impossible. On a eu beau faire plusieurs destinations, dont celle entre Paris et le Var, et JAMAIS on n'a eu droit à un train couchette haut-de-gamme avec bois précieux et dorures sur les murs. La trajet entre Paris et Saint-Tropez ressemble plus à un enfer l'été, bourré de monde, de valises, souvent sans clim et avec des gosses qui chialent à côté.