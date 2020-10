L'Affaire Watts : Frankie, le frère de Shanann, réagit au documentaire Netflix

En 2018, le fait divers secouait les États-Unis. Shanann Watts, alors enceinte, et ses 2 filles Céleste et Bella, âgées de 3 et 4 ans, étaient portées disparues par Chris Watts, leur mari et père, qui avouait plus tard les avoir tuées. Une terrible tragédie qui, depuis le 30 septembre dernier fait l'objet d'un documentaire intitulé L'Affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale et dévoilé sur Netflix.

Frankie, le frère de Shanann Watts, réagit au documentaire Netflix

Au lendemain de sa mise en ligne, Frankie, le frère de Shannan, que l'on peut notamment voir dans le documentaire en train de faire un discours émouvant au mariage de sa soeur, a réagi sur Facebook et affirme approuver celui-ci : "Je vous recommande fortement de le regarder. C'est sur Netflix", écrit-il le 1er octobre. Il explique que le réalisateur s'est assuré d'avoir l'accord de la famille : "nous avons rencontré personnellement toute l'équipe. Ils voulaient être sûrs qu'on soit ok pour le réaliser avant qu'ils ne commencent, contrairement à d'autres films horribles." Il souligne l'importance de ce documentaire pour lui et sa famille : "Ce Documentaire donne à ma soeur une voix et elle parle à travers lui. Il montre aussi ce qu'était sa vie avant l'arrivée de Chris et à quel point elle était heureuse avec sa magnifique famille, jusqu'à ce qu'il la trompe, se transforme en personne différente et devienne ce monstre."