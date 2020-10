L'Affaire Watts (Netflix) : en prison, Chris Watts reçoit des lettres romantiques de femmes

C'est le documentaire dont tout le monde parle en ce moment. Après l'épisode spécial des Enquêtes extraordinaires (Unsolves mysteries en anglais), l'enquête de Society et la série de M6 Un homme ordinaire consacrés tous 3 à l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, Netflix a dévoilé le 30 septembre dernier un documentaire axé sur "le Xavier Dupont de Ligonnès américain", L'affaire Watts : chronique d'une tuerie familiale (American Murder : The Family Next Door en anglais). En 1h20, ce film réalisé par Jenny Popplewell revient sur le meurtre de Shanann Watts, alors enceinte, et de ses 2 filles Céleste et Bella, âgées de 3 et 4 ans par leur mari et père.

En prison, Chris Watts reçoit des lettres de femmes

Après avoir fait croire à une disparition, ce dernier a fini par avouer les faits et par plaider coupable pour éviter la peine de mort. Il a été condamné à trois peines de prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Malgré la cruauté de ses actes, plusieurs femmes lui ont écrit en prison, comme l'indiquent une source proche du tueur à People : "Certaines étaient des lettres de colère. Beaucoup disaient qu'ils allaient prier pour lui. Mais il a aussi eu des lettres de femmes qui veulent se lier de façon romantique avec lui. Il répond parce qu'il n'a rien de mieux à faire".

"Beaucoup de ces femmes le trouvent charmant et ont de la compassion pour lui"

Des femmes avec qui il crée des relations, plus ou moins intimes : "Beaucoup de ces femmes le trouvent charmant et ont de la compassion pour lui. Il n'a rien à faire alors il leur écrit en retour. Et il a commencé à avoir des correspondantes. Deux se sont démarquées et ils sont restés en contact. Croyez-le ou non, elles ont de la compassion pour lui, malgré ce qu'il a fait". Cette même source déclarait quelques jours plus tôt que Chris Watt était "gêné" par ce documentaire, même s'il ne le verra probablement jamais : "Cela lui rappelle d'horribles souvenirs de 2018. Chris sait que toute sa vie est là, sous l'oeil du public. Il déteste ça. Il ressent beaucoup de honte. Mais il sait aussi qu'il est responsable de ce qui lui arrive."