Un homme ordinaire : la série de M6 vraiment fidèle à la réalité sur Xavier Dupont de Ligonnès ?

Le créateur aidé d'un proche des Ligonnès

Faut-il prendre au sérieux Un homme ordinaire, la nouvelle série de M6 adaptée de la tuerie de Nantes en 2011 aka "L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès" ? La réponse est oui, selon Pierre Aknine. Malgré l'apport de quelques changements surprenants pour des raisons légales, "On a dû changer les noms et les lieux pour des questions juridiques. Ce n'est pas Nantes mais Lyon et ils s'appellent Salin", le réalisateur le promet à Paris Match, la série ne raconte pas une autre histoire, "Soyons clairs : on parle bien des Ligonnès".

A dire vrai, il s'est même entouré d'un proche de la famille pour creuser les secrets et la psychologie des Ligonnès : Guillaume Hodanger, le frère d'Agnès Dupont de Ligonnès. S'il n'a pas participé à l'écriture, la production ou même aux recherches de l'équipe, Pierre Aknine assure que ce frère a tout de même été un bon point de repères, "Ses proches à elle aussi ont pris une sacrée claque quand c'est arrivé. Le frère a été un soutien plus qu'un révélateur, mais ça nous a permis de mieux cerner cette famille".

Une série au plus près de la réalité

Même son de cloche du côté d'Arnaud Ducret, l'interprète de Xavier Dupont de Ligonnès dans cette série. Malgré quelques ajouts créatifs afin d'accentuer la tension et le drama de cette histoire, "L'accident de voiture entre mon personnage et celui de la hackeuse interprété par Emilie Dequenne au début de la série, lui, n'a jamais eu lieu, comme quelques détails ici ou là", le comédien assure à Télé-Loisirs que tout le reste est fidèle à la triste réalité.

"Il y a bien eu un hacker qui récupérait des informations sur l'affaire et qui a été arrêté. Et l'absence de l'ADN du père sur les corps, sa mère qui était persuadée de la fin du monde, la lettre qu'il fait écrire à sa femme où elle s'excuse d'avoir un amant, ses dettes, les comptes qu'il tient sur ce que leur coûte chaque enfant... tout ça est vrai" rappelle notamment le comédien. "Il reste présumé innocent mais ce mec avait de sacrés "bagages" !"

Au final, la seule véritable fantaisie dans Un homme ordinaire réside dans sa conclusion. Pierre Aknine le confesse, en l'absence d'une fin dans le monde réelle, ils ont fait le choix de l'imaginer, "Le dernier épisode est inventé. C'est l'issue qui nous semble la plus plausible".