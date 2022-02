L'arnaqueur de Tinder : la 1ère victime de Simon Leviev témoigne "Ce qu'il fait est terrifiant et destructeur"

L'arnaqueur de Tinder (The Tinder Swindler en VO) est disponible depuis le 2 février sur Netflix. Le documentaire retrace le parcours de Simon Leviev, qui s'appellerait en réalité Shimon Hayut, un jeune homme se faisant passer pour un millionnaire pour escroquer des femmes de plusieurs milliers de dollars après les avoir rencontrées sur la célèbre appli. Depuis la sortie, l'escroc ne cesse de faire parler de lui. Il exhibe sa fortune sur Tiktok et veut même se lancer à Hollywood ! The Sun a retrouvé celle qui serait sa première victime. Une Britannique nommée Courtney Simmonds-Miller, qui a raconté son calvaire au journal.

"J'étais à 100 % sous son charme"

La jeune femme aurait rencontré Simon il y a une dizaine d'années, alors qu'elle vivait à Chypre avec ses grands-parents. Ils travaillaient tous les deux dans un centre commercial. "J'étais à 100 % sous son charme" confie-t-elle. Seulement âgé de 20 ans, il se faisait déjà passer pour l'héritier d'une riche famille. Il aurait soi-disant ouvert son entreprise et engagé son amie comme assistante. Mais quelques mois plus tard, Courtney a été accusée de fraude par carte de crédit et arrêtée par la police chypriote. "J'ai passé trois semaines en garde à vue, bien qu'il s'agisse d'un crime non violent. La cellule était dégoûtante, il y avait des cafards partout. Il n'y avait pas de portes sur les douches ou les toilettes (...) Je la partageais avec de vrais criminels. Ils m'ont fouillé à nu. J'ai essayé de refuser mais ils m'ont bousculée en disant que je n'avais pas le choix. Tout l'endroit était inhumain" déplore-t-elle.

"Imaginez à quel point il est bon maintenant avec 10 ans de pratique"

Les deux ont finalement été libérés sous caution, mais celui qui est désormais banni de Tinder à vie a réussi à quitter le pays, laissant ainsi toutes les charges sur sa victime. "Ça me rend malade d'y penser. Il a tout planifié. C'est comme ça qu'il le fait. Il s'assure que la femme commette les crimes à sa place, il fait attention à ne pas s'incriminer. Cela devient la parole de sa victime contre la sienne, et c'est difficile de se défendre devant un tribunal", explique-t-elle. Il aura fallu deux ans pour qu'elle soit totalement acquittée et l'affaire a coûté plus de 17 000 euros à sa famille.

Courtney sait qu'elle n'a pas été la seule proie de l'arnaqueur et craint pour les prochaine : "Je crains pour les autres vies qu'il ruine. Ce qu'il fait est terrifiant et destructeur d'âme. Cela détruit votre confiance, votre foi en votre propre esprit et votre propre intelligence". "Il m'a fait ça il y a dix ans quand il avait 20 ans. Imaginez à quel point il est bon maintenant avec 10 ans de pratique" s'inquiète-t-elle.