Simon Leviev (L'arnaqueur de Tinder) : la nouvelle provocation qui va vous scandaliser

On aurait pu penser que Simon Leviev, qui s'appellerait en réalité Shimon Hayut, se serait fait tout petit après la publication du documentaire L'arnaqueur de Tinder qui expose ses manipulations et mensonges sur Netflix. Mais non, la discrétion, ce n'est pas son genre. Alors que ses victimes sont plus que jamais en galère (trois d'entre elles ont même lancé une cagnotte en ligne), lui affiche son luxe sur les réseaux comme sur TikTok où il a fait son retour. Et ce n'est pas fini...

Simon Leviev veut sa propre émission de dating, la blague !

Grâce à L'arnaqueur de Tinder, Simon Leviev est devenu une star : son compteur d'abonnés a explosé sur Instagram depuis la sortie du documentaire sur Netflix. Cette popularité virtuelle semble lui avoir donné des idées et ça risque de ne pas plaire à ceux qui ont vu le documentaire (ni à ses victimes d'ailleurs). Alors qu'il vit actuellement en Israël, Simon Leviev a décidé de se lancer... à Hollywood. Comme l'explique TMZ, il aurait signé un contrat avec un agent américain et aurait déjà des plans pour son avenir.

L'arnaqueur qui n'a passé que quelques mois en prison prévoit d'écrire un livre, d'animer un podcast de dating ou encore d'être la star d'une télé-réalité pour trouver l'amour. Y'en a qui ne manquent pas de culot hein ! Comble de l'enfer, cette possible télé-réalité verrait des femmes se "battre" pour sortir avec lui. On aura vraiment tout vu ! Pour rappel, Simon Leviev a été banni de Tinder depuis la publication du docu mais il a visiblement trouvé une autre façon pour pécho.

Bref, Simon Leviev vit plutôt bien sa fame, alors que ses victimes supposées sont en galère. Via Tinder et en leur faisant croire au grand amour, l'homme aurait escroqué des milliers de dollars à plusieurs femmes. Il a démenti la version du documentaire et a promis de dire "sa" vérité prochainement. Netflix songerait à transformer cette histoire en film.