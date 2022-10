Ca y est, la pub débarque vraiment sur Netflix, mais ce ne sera pas le seul changement sur votre abonnement

Tout le monde s'y met... Si le but des plateformes était à l'origine de voir nos séries, films et autres programmes tranquillement sans se taper des publicités, plusieurs plateformes ont décidé de changer d'avis et de proposer désormais des abonnements contenant des pubs. C'est le cas de Disney+ qui lancera bientôt aux US une version intégrant de la publicité. Il se murmurait que Netflix voulait elle aussi faire pareil dans les mois à venir et c'est maintenant officiel !

La date de lancement de la pub sur Netflix

Ce jeudi 13 octobre 2022, Netflix a officialisé l'arrivée de la publicité dans un communiqué de presse, relayé sur les réseaux sociaux de la plateforme. Et elle débarquera très bientôt puisque cette nouvelle offre sera accessible dès le mercredi 3 novembre, à 17h. Nommée "Essentiel avec pub", cette nouvelle offre va débarquer dans 12 pays à travers le monde, dont la France.

Ce qui change avec l'offre Essentiel avec pub

Cette nouvelle offre va cependant contenir des changements par rapport aux offres actuelles, en plus de la présence de publicité, à hauteur d'environ 4 à 5 minutes de pub par heure. Netflix précise que ces publicités qui seront divisés en spots de 15 à 30 secondes apparaîtront avant et pendant les programmes.

Le communiqué de presse précise que la qualité vidéo ne sera dispo que jusqu'à 720p en HD et que certains programmes ne seront pas disponibles "en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres". Les programmes impactés n'ont pas été annoncés. Le téléchargement des programmes hors ligne ne sera pas disponible via cette offre.

Voici le prix de cet abonnement

Alors, combien va coûter cette offre, censée être plus attractive ? Moins cher évidemment : elle sera dispo pour 5,99€ par mois, soit 3 euros de moins que l'actuel abonnement le moins cher de la plateforme. Voici le rappel des offres Netflix :

Essentiel avec pub : 5,99€

Essentiel : 8,99€ (1 écran)

Standard : 13,49€ (2 écrans en simultané)

Premium : 17,99€ (4 écrans en simultané)

Il y en aura donc pour tout le monde, et tous les budgets !