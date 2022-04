Netflix en crise ? Après une grosse perte d'abonnés, la publicité pourrait bientôt débarquer

Netflix perd des abonnés

Pour la première fois en 10 ans, la progression de Netflix vient de connaître un sacré coup d'arrêt. Les dirigeants de la plateforme de streaming l'ont en effet annoncé, le premier trimestre de 2022 a été marqué par une perte de 200 000 abonnés sur un an, là où ils espéraient en attirer 2,5 millions supplémentaires. Oui, ça fait mal.

Plus inquiétant encore, selon les estimations de Reed Hastings (fondateur de Netflix), cette chute pourrait s'accélérer dans les semaines à venir et atteindre la barre des 2 millions d'abonnés en moins d'ici la fin du second trimestre. Conséquence de ces révélations ? Sans surprise, son action en bourse a dévissé de près de 25% dans la soirée du mardi 19 avril 2022, portant cette baisse à 42% depuis le début de l'année.

La plateforme face à de nombreux problèmes

Quelle est la cause de cette perte d'intérêt ? Si l'on en croit les déclarations de Reed Hastings, plusieurs facteurs en seraient responsables. Ainsi, en plus de la concurrence qui a augmenté ces derniers mois (Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+...), cette baisse s'expliquerait aussi par la guerre en Ukraine, la suppression des abonnements en Russie décidée en représailles, des tarifs toujours plus élevés pour les abonnements et, attention... le partage des mots de passe. Visiblement, la qualité moyenne des contenus proposés n'est pas (encore) remise en question.

Malgré tout, on vous rassure, Netflix et ses près de 222 millions d'abonnés dans le monde est encore loin de mettre la clé sous la porte. Vous pouvez donc souffler, vous pourrez voir la fin de Stranger Things ! En revanche, c'est une évidence, ces mauvais résultats obligeront la plateforme à réagir rapidement et à prendre des décisions qui pourraient faire grincer quelques dents.

Deux solutions extrêmes à venir ?

La première ? Alors même que les dirigeants de Netflix se sont pendant longtemps amusés du concept du partage de compte entre amis et en faisaient notamment sa promotion sur les réseaux sociaux, ils pourraient bientôt s'attaquer à ce phénomène (qui toucherait près de 100 millions d'abonnés) en mettant en place des solutions pour empêcher les échanges de mots de passe entre foyers différents.

La seconde ? Alors que Reed Hastings avait jusqu'à présent toujours assuré qu'il n'y aurait jamais de publicité sur Netflix, le voilà désormais prêt à revenir sur sa parole afin d'imiter Disney+. "J'ai toujours été contre la complexité de la publicité et j'ai toujours été un grand fan de la simplicité. Mais je suis encore un plus grand fan de l'élargissement du choix du consommateur", a-t-il martelé auprès des actionnaires cette semaine. Résultat ? Une nouvelle offre devrait être proposée dans les mois/années à venir à savoir : un abonnement moins cher qui, en contrepartie de son faible coût, serait accompagné de coupures publicitaires.

Bref, la révolution des plateformes de streaming semblent déjà terminée. Entre l'arrivée de la télé-réalité (The Circle Game sur Netflix), d'émissions en direct (Danse avec les stars aux USA sur Disney+, du foot sur Prime Video) et maintenant de la pub, la télé à l'ancienne est de retour !