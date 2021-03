Netflix : avec cette nouveauté, ça sent vraiment la fin des partages de comptes...

Netflix voudrait lutter contre l'échange de mot de passe avec cette nouvelle mesure

Vous ne pourrez peut-être pas mater la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, ou encore la possible saison 2 de Ginny & Georgia, gratuitement sur Netflix en squattant le compte d'un pote. La plateforme de streaming teste une nouvelle option pour éviter l'échange de mot de passe. Une mesure de sécurité qui évitera que les abonnés partagent leurs mots de passe de compte Netflix avec plusieurs personnes (leurs parents, frères et soeurs, cousins et cousines, potes...) qui ne payent pas. Une nouveauté dévoilée par GammaWire et confirmée par Netflix.

Un porte-parole de Netflix a en effet confirmé à TVLine que la plateforme "teste actuellement une mesure provisoire pour lutter contre l'utilisation non autorisée des informations de connexion des comptes". Le but officiel ? "Ce test est conçu pour s'assurer que les personnes qui utilisent des comptes Netflix sont autorisées à le faire" a-t-il ajouté. Ce serait donc officiellement pour s'assurer que les personnes qui ont le mot de passe soient véritablement autorisées à accéder au compte Netflix en question.

Mais en fait, ce serait surtout pour lutter contre les identifiants partagés / empruntés et ainsi vous empêcher de binge-watcher gratuitement, et donc de perdre de l'argent.

Voilà le message et les options que ça vous proposera

Alors que Netflix avait testé la lecture aléatoire des films et séries en août 2020, voilà que ce nouveau test se veut donc davantage axé sur la sécurité. Dans cette phase de test, un message apparaît : "Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder".

L'utilisateur a alors 3 options : cliquer sur "s'inscrire gratuitement pendant 30 jours", cliquer sur "envoyer un code de vérification" par mail ou par sms au propriétaire du compte Netflix pour prouver qu'il ou qu'elle a le droit d'utiliser le mot de passe du compte ou cliquer sur "vérifier plus tard" pour accéder à la bibliothèque Netflix (mais la demande de validation par mail ou par sms reviendra).

Mieux vaut donc être en bons termes avec celui ou celle qui paye l'abonnement Netflix, car si c'est votre ex et que vous êtes brouillé(e)s, il va falloir payer votre propre abonnement.