Netflix : cette série horrifique et gore est la plus flippante de 2022

Notre avis sur Le cabinet des curiosités

Pari réussi avec Le cabinet des curiosités ! Si l'envie était de faire peur, clairement, ça fonctionne. Entre des rats flippants, des monstres horribles, des cimetières terrifiants, des portes vers l'au-delà, des extraterrestres... Guillermo del Toro propose différents types d'horreurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous soyez effrayés par du gore ou du surnaturel, vous allez forcément avoir la chair de poule avec ces histoires d'épouvante. Certaines scènes glacent le sang et font hérisser les poils.

On adore aussi le fait de se plonger une nouvelle fois dans l'univers du réalisateur mexicain, connu pour des films comme Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, Crimson Peak, La Forme de l'eau et Nightmare Alley , qui travaille aussi sur son remake de Pinocchio, loin de la version de Disney sort en décembre sur Netflix. On retrouve sa pâte, singulière et personnelle, avec une ambiance cauchemardesque et fantastique. L'esthétique est parfaite, et le cinéaste joue avec les codes des films d'horreur dans plusieurs séquences. Guillermo del Toro fait même un petit clin d'oeil à Alfred Hitchcock (et à sa série Alfred Hitchcock présente). En effet, il est le narrateur en début des épisodes pour raconter les histoires, présenter de quelles façons elles commencent.

Et on reconnaît aussi le réalisateur dans son choix des personnages. Ils sont marginaux, ils ne rentrent dans aucune case. Guillermo del Toro montre encore une fois son amour pour les parias et les "freaks". Et les personnages se retrouvent incarnés par des acteurs et des actrices dont le jeu est bluffant. Du coup on croit même aux contes les plus fous et irréels, tant les comédiens et les comédiennes sont impressionnant(e)s de vérité.

Quant aux fins des épisodes, elles sont toujours bien trouvées. Le final apporte en plus à chaque fois une certaine morale qui fait réfléchir. En plus de l'horreur, il y a une vraie intelligence, une réflexion sur l'humanité. La noirceur n'est pas forcément là où on l'attend. Guillermo del Toro étudie les parts sombres des êtres humains, notamment à travers certains péchés capitaux comme l'orgueil, la luxure, l'avarice, la colère, l'envie... La terreur est ainsi visuelle mais aussi psychologique.