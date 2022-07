Netflix : la bande-annonce surprenante du remake d'un Disney totalement culte dévoilée

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

La mode est plus que jamais aux remakes des dessins-animés cultes et il n'y a pas que les studios Disney qui s'y mettent. Fin 2022, Netflix dévoile sa version de l'histoire d'un petit garçon bien connu : Pinocchio. C'est Guillermo Del Toro qui a réalisé le film dont la bande-annonce vient d'être dévoilée et on ne s'attendait pas vraiment à ça.