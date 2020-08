Pinocchio : Finn Wolfhard, Cate Blanchett... le casting du film de Guillermo del Toro dévoilé

Oscarisé en 2018 pour son film La Forme de l'eau qui avait aussi remporté l'Oscar du meilleur film, Guillermo del Toro prend son temps pour son nouveau projet. Le réalisateur mexicain prépare avec Netflix une nouvelle version de Pinocchio, adaptée de l'histoire publiée dans les années 1880 par Carlo Collodi. Un long-métrage qui n'a pas souffert de la pandémie. Comme l'explique Guillermo del Toro dans un communiqué publié par The Holllywood Reporter, le tournage a pu se poursuivre dans l'Oregon, malgré le confinement.

Finn Wolfhard, Cate Blanchett et d'autres rejoignent le casting

En janvier 2020, on apprenait que cinq acteurs avaient déjà été choisis pour rejoindre le casting de Pinocchio, à savoir Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ewan McGregor (dans le rôle de Jiminy Cricket) et David Bradley qui incarnera Gepetto. Ce mercredi 19 août, Netflix a dévoilé le reste du casting dont le nom du jeune acteur qui jouera Pinocchio : Gregory Mann. Au casting, on retrouvera aussi Cate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson et Burn Gorman.

Le film attendu pour 2021 devrait donner une vision plus sombre de l'histoire. Elle se déroulera en Italie durant l'ascension de Mussolini et est décrite comme "une histoire d'amour et de désobéissance alors que Pinocchio a dû mal à être à la hauteur des attentes de son père." selon The Hollywood Reporter.

Deux adaptations pour le prix d'une

Un film à ne pas confondre avec une autre adaptation, en cours de développement mais du côté de Disney. Le studio prépare aussi son remake en live action et Tom Hanks serait en pourparlers pour jouer Geppetto. Une autre version, réalisée par Matteo Garrone et avec Roberto Benigni devait sortir en salles en 2020. Le film est disponible sur Amazon Prime Video.