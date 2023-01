Erreur historique de Netflix avec l'annulation de 1899 : ses futures séries pourraient en payer les conséquences

Comme toujours, la première raison logique de l'annulation de 1899 serait peut-être que la série est trop chère et la fin de la saison 1 suggérait que la seconde l'aurait été encore plus. C'est forcément quelque chose que Netflix prend en compte lors du renouvellement.

Ce n'est pas la première fois

Le truc, c'est que Netflix s'est tiré plusieurs balles dans le pied ces derniers temps. Déjà, avec l'annulation de Warrior Nun, il est devenu clair que quelque chose n'allait pas et plus en plus de séries ont été abandonnées malgré le soutien considérable de leurs followers. Heureusement qu'il reste encore un petit espoir pour les fans.

À l'époque, Netflix était la plateforme qui relançait les séries abandonnées par ses concurrents, aujourd'hui, elle est devenue la plateforme qui annule ses séries avant de les terminer. Certains diraient même qu'il vaudrait mieux attendre qu'une série soit complètement terminée avant de la regarder, pour ne pas être frustrée par son annulation.

Les dangers de cette décision

L'annulation de 1899, une série conçue pour avoir trois saisons, sème plus de doutes quant aux prochaines séries Netflix, surtout que la plateforme tarde trop à annoncer ses renouvellements. Par exemple, même la deuxième saison de Mercredi n'est pas encore officielle malgré des records d'audience battus sur Netflix (l'annonce vient de tomber depuis). Une incertitude se crée donc chez les spectateurs qui pourraient décider de ne pas regarder une série tant que sa suite n'est pas annoncée. Les audiences pourraient donc être en chute libre pour la plateforme et les séries de plus en plus annulées.

1899 était pourtant bien partie pour être un grand succès Netflix, la série avait été très bien reçue par les internautes. Une déception pour les fans mais aussi pour les créateurs, qui pourraient se décider à ne plus collaborer avec la plateforme, comme l'a fait très récemment le réalisateur de Midnight Club. C'est d'ailleurs pour cette raison que la série a été annulée.

Officiellement, 1899 a cumulé plus de 257 millions d'heures de visionnage durant ses cinq premières semaines sur Netflix, mais Amazon Prime Video parlait d'un succès sans précédent quand Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir avait dépassé 400 millions d'heures de visionnage plus de deux mois après la diffusion du dernier épisode. Les exigences sont donc de plus en plus élevées pour les séries, ce qui peut expliquer les annulations à répétition. Reste à espérer que Netflix continue d'innover en proposant des séries qui seront, elles, renouvelées. La déception reste grande pour les fans de 1899, en espérant qu'ils pourront se tourner vers d'autres séries qui devraient sortir en 2023.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues d'Espinof