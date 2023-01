Mercredi : pas de saison 2 sur Netflix ? La théorie folle mais sérieuse et crédible

Netflix peut se frotter les mains. En 2022, la plateforme a enchaîné les succès auprès de ses nombreux abonnés. En plus de ses valeurs sûres comme la saison 4 (en deux parties pour deux fois plus de visionnages) de Stranger Things ou encore la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, plusieurs nouveautés ont cartonné. Comme par exemple Dahmer : Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer, The Watcher ou encore Mercredi.

>> "On est censé prendre ça au sérieux ?!" : ce gros changement demandé par les fans pour la saison 2 de Mercredi <<

Inspirée de La famille Addams et produite par Tim Burton, la série portée par Jenna Ortega a été mise en ligne le 23 novembre dernier et est toujours numéro 2 des séries les plus populaires en France actuellement, plus d'un mois après sa sortie. Le show a même cumulé plus d'un milliard d'heures de visionnage en trois semaines seulement. Malgré ce succès fou - et la fin ouverte du final - Netflix n'a pas encore renouvelé la série pour une saison 2. Il y aurait (peut-être) une raison, et elle ne va pas plaire aux abonnés de la plateforme.

Et si la saison 2 de Mercredi n'arrivait pas sur Netflix ?

Comme le rapporte le site britannique The Independent, il n'est pas totalement impossible que Mercredi quitte prochainement le catalogue Netflix. Oui, vous avez bien lu ! Selon le site, c'est Amazon Prime Vidéo qui pourrait se frotter les mains et commander la suite de la série événement. Une possibilité qui avait déjà été évoquée précédemment. Alors, pourquoi Mercredi pourrait-elle quitter Netflix ? Tout simplement car MGM, le studio qui détient les droits de La Famille Addams a été racheté par Amazon en 2022, pour la modique somme de 8,5 milliards de dollars. Les droits de la série pourraient donc être transférés sur la plateforme concurrente.

Pourquoi ce changement est peu probable

Evidemment, il ne s'agit que de rumeurs pour le moment, et elles sont quand même assez peu probables. D'abord, on se doute que Netflix va tout faire pour garder Mercredi dans son catalogue, vu l'énorme succès de sa saison 1. De plus, Deadline a précisé dans un article daté du 16 décembre dernier que les pourparlers pour une saison 2 ont débuté et que "même si MGM a été intégré à Amazon Studios, personne ne s'attend à ce que cela impacte les futures saisons".

>> "Netflix devrait avoir honte" : énorme scandale autour de Mercredi après les confessions de Jenna Ortega sur le tournage <<

Ne reste plus à Netflix qu'à annoncer la saison 2 de Mercredi pour rassurer tout le monde ! Dans une interview, les co-créateurs du show, Alfred Gough et Miles Millar, avaient assuré qu'ils réfléchissent bien aux futures aventures du personnage joué par Jenna Ortega. "On a le sentiment que l'on a à peine effleuré la surface de cet univers avec ces personnages, et les acteurs sont tellement incroyables dans leurs rôles" avaient-ils confié, expliquant vouloir s'intéresser davantage à la famille Addams dans la possible suite.