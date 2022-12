Le plus gros succès Netflix du moment vient d'Amazon : la saison 2 de Mercredi est-elle désormais en danger ?

La série de la famille Addams Mercredi a battu record sur record sur Netflix et, moins d'un mois après sa sortie, est la troisième série Netflix la plus suivie de tous les temps (derrière Squid Game et la saison 4 de Stranger Things). Cependant, tout cela prend une tournure quelque peu paradoxale si vous regardez de plus près les coulisses : comme pour de nombreuses autres séries Netflix, le fournisseur de streaming n'est en fait responsable que de la distribution de Mercredi, tandis que la production elle-même est à la charge d'autres sociétés, en particulier MGM Television.

Et tous ceux qui ont suivi un peu les événements commerciaux à Hollywood ces derniers temps ont probablement aussi entendu dire que le studio traditionnel MGM a été racheté par Amazon. Bien qu'il ait été initialement dit que MGM devrait continuer à agir de manière indépendante malgré le nouveau patronage, il y a quelques semaines, la patronne d'Amazon Studios, Jennifer Salke, a pris le contrôle total des divisions films et séries de MGM.

À proprement parler, l'un des plus grands succès de Netflix vient du concurrent Amazon donc, même si la saison1 de Mercredi a bien sûr été en grande partie créée avant la finalisation de l'accord avec MGM. En tout cas, les fans de Mercredi ont désormais de plus en plus peur qu'Amazon puisse mettre un coup d'arrêt à l'avenir de la série afin d'éliminer son concurrent Netflix. Mais cette inquiétude n'est probablement pas fondée.

Une saison 2 de Mercredi n'est qu'une question de temps

Bien que Netflix n'ait toujours pas annoncé de saison 2 de Mercredi malgré l'énorme succès, cela ne devrait être qu'une formalité (le patron de la série Netflix était récemment très optimiste) et n'a rien à voir avec Amazon. Même sous la nouvelle direction, Amazon ne veut pas trop s'impliquer dans les productions existantes ni même simplement anéantir le rival du streaming en sciant une de ses séries. Car bien sûr Amazon, en tant que nouvelle maison mère de MGM, profite également de l'énorme succès de Mercredi.

En fait, il est susceptible de devenir de plus en plus la norme pour Amazon de travailler avec la concurrence, après tout, l'acquisition de MGM a également sécurisé quelques autres formats d'autres fournisseurs, notamment Vikings : Valhalla (aussi sur Netflix).

Dans le cas de Mercredi, selon des publications de l'industrie telles que Deadline, on s'attend désormais également à ce que les discussions à venir sur une extension se déroulent sans heurts malgré la restructuration toujours en cours au sein du studio responsable. Un premier échange avec des auteurs pour la potentielle deuxième saison a déjà eu lieu et les créateurs ont déjà des idées pour la suite.

Il faut donc encore être patient (peut-être même jusqu'à début 2023), mais nous sommes sûrs que l'annonce d'une deuxième saison de Mercredi (au moins) n'est qu'une question de temps.

