Mercredi (Netflix) : la folle théorie des fans qui lie La Famille Addams à Harry Potter

Pour ajouter à la spéculation, on se demande dans laquelle des quatre maisons de Poudlard Mercredi et son frère Pugsley se trouveraient. Le personnage joué par Christina Ricci et Jenna Ortega serait probablement un membre de la maison Serpentard et pourrait avoir un possible intérêt amoureux avec Drago Malefoy. De son côté, Pugsley, en raison de son affinité avec Neville Longbottom (Matthew Lewis), pourrait devenir un membre courageux de la maison Gryffondor.

Aussi excitant que cela puisse paraître, l'intégration de La Famille Addams dans l'univers de Harry Potter n'est qu'une théorie, rien de plus, les personnages Addams ayant été créés plusieurs décennies auparavant. Car pour rappel, Morticia, Gomez, Mercredi, Pugsley, oncle Fester ou encore Lurch ont été créés par Charles Addams. Il a publié leurs histoires sous forme de cartoons dans le magazine The New Yorker, à partir de 1938. Puis les dessins humoristiques ont été adaptés en série en 1964.

Et de nombreux fans ont aussi réalisé des croisements de ce à quoi ressembleraient d'autres personnages prenant la place des membres de la famille Addams, comme Les Simpson ou Family Guy.

