Harry Potter : voilà à quoi Voldemort aurait dû ressembler si les films avaient été fidèles aux livres

Quand on pense à Voldemort, on imagine aussitôt à un vilain au teint terne, au crâne chauve, à un regard mi-flippant, mi-déprimant et à un nez (ou une absence de nez) aussi moche que ridicule. Bref on ne peut clairement pas dire que l'ennemi n°1 d'Harry Potter soit le gars le plus frais du coin.

De quoi minimiser son impact dans l'histoire ? Pas du tout. Malgré un physique très spécial, son aura a toujours suffi à faire trembler le monde magique. Après tout, on n'a fait que de nous bassiner durant toute la saga en nous répétant qu'il ne fallait surtout pas citer son nom au risque de provoquer un malheur.

Un méchant pour deux versions différentes

Une incohérence ? Oui, et non. Alors que Voldemort a fait sa première apparition à la fin de Harry Potter à l'école des sorciers avant de ne plus nous quitter et d'essayer coûte que coûte de tuer le petit Potter, il faut savoir que le sorcier des livres de J.K. Rowling et le personnage de Ralph Fiennes au cinéma sont légèrement différents. Un peu trop ?

Là où le vilain fait froid dans le dos dans les romans et instaure un climat d'horreur à chacune de ses apparitions, sa version ciné est certes sinistre, mais se révèle malheureusement loin d'être aussi terrifiante. Au contraire, malgré un Ralph Fiennes qui fait le job, certains fans de la saga n'hésitent pas à se moquer du Seigneur du mal en le qualifiant de ridicule, la faute à une voix jugée trop aiguë et à une démarche très peu charismatique.

Une situation qui a longtemps déçu les lecteurs, qui estiment que cette adaptation du personnage n'est pas à la hauteur de sa version initiale, et que vient de "réparer" l'équipe de Lmladris Films. Le 10 juillet dernier, celle-ci a en effet profité de son compte Twitter pour nous faire prendre conscience que l'apparence de celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom aurait pu être bien plus monstrueuse dans les films si les producteurs étaient restés fidèles aux livres.

>> Les Animaux Fantastiques 4 : Daniel Radcliffe de retour en Harry Potter ? "Je ne dirais jamais 'jamais'" (interview) <<

Le vrai Voldemort dévoilé

Pour rappel, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, J.K. Rowling décrivait Voldemort de cette façon : "Plus livide qu'une tête de mort, les yeux écarlates et grands ouverts, le nez plat, avec deux fentes en guise de narines, à la manière des serpents". Autrement dit, l'autrice voulait que ce dernier soit plus à l'image de l'animal totem de la maison adverse d'Harry et ses amis, à savoir un personnage au visage de serpent, qui a totalement perdu son côté humain.

Une description parfaitement retenue par ces artistes anonymes, qui ont donc profité de ces quelques mots pour rendre hommage au travail de J.K Rowling en modifiant Voldemort de la façon la plus crédible et fidèle possible. Et comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, le résultat est aussi bluffant que saisissant.