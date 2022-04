Les Animaux Fantastiques 4 : Daniel Radcliffe de retour en Harry Potter ? "Je ne dirais jamais 'jamais'" (interview)

Malgré la fin de la saga littéraire Harry Potter en 2007 et de sa franchise cinématographique en 2011, l'univers du sorcier à lunettes imaginé par J.K. Rowling est toujours en vie. Alors que le spin-off Les Animaux Fantastiques vient de dévoiler son troisième épisode au cinéma, une pièce de théâtre intitulée Harry Potter et L'Enfant Maudit est quant à elle jouée à Londres et New York. Une pièce qui fait d'ailleurs l'objet de rumeurs concernant une possible adaptation.

Daniel Radcliffe dans Les Animaux Fantastiques 4 ?

De fait, une question se pose : est-ce que Daniel Radcliffe serait prêt à retrouver son célèbre personnage dans l'un de ces projets ? C'est justement ce que l'on a tenté de savoir à l'occasion d'une interview organisée pour la promo du film Le secret de la cité perdue.

Malheureusement, à notre question, "Vrai ou faux, un caméo de ta part dans un épisode des Animaux Fantastiques est possible ?", l'acteur a assuré qu'il n'avait encore jamais été contacté pour ça : "Oh c'est faux. C'est une réponse rapide, claire et simple. Je n'avais même pas conscience qu'il y avait une rumeur à ce sujet."

"Je pense que Harry Potter c'est vraiment terminé pour moi"

Une déception pour ceux qui espéraient la mise en place d'une séquence de flashforward ou vision à l'écran ? Oui, et ce n'est pas le pire. Quand on a ensuite relancé Daniel Radcliffe sur son ressenti vis-à-vis de sa place dans l'univers Harry Potter, il a tout simplement révélé qu'il avait désormais tourné page. "Je pense que c'est vraiment terminé pour moi. Il n'y a pas eu de discussions pour un prochain projet", a-t-il dans un premier temps confié, avant de rappeler, "Les moindres spéculations que vous pouvez lire viennent simplement d'Internet."