Channing Tatum (Le secret de la cité perdue) : une doublure de fesses dans le film ? Sandra Bullock répond (Interview)

C'est ce mercredi 20 avril 2022 que le film Le secret de la cité perdue sort enfin au cinéma en France. Portée par Daniel Radcliffe, Sandra Bullock ou encore Channing Tatum, cette comédie nous en met plein les yeux à travers ses jolis décors, ses scènes d'action omniprésentes, mais également par une paire de fesses étonnante.

Une scène culottée dans The Lost City

En effet, à l'occasion d'une scène déjà mémorable à base de sangsues, on a tout simplement le droit à un moment aussi inattendu que génial. Au programme ? A la suite d'une petite baignade dans un fleuve peu recommandable, on y retrouve Loretta - l'héroïne de Sandra Bullock, obligée de soigner Alan - le personnage de Channing Tatum, attaqué de partout par ces petites bêtes. Et quand on dit "partout", on veut bien dire PAR-TOUT, même sur son derrière.

Une situation improbable qui donne ainsi naissance à des réactions très drôles à l'écran et à un fou-rire incontrôlable de notre côté, mais qui nous fait également nous poser une question : est-ce que Channing Tatum a réellement tourné nu devant devant la caméra ou le comédien a-t-il utilisé une doublure pour mettre en scène cette paire de fesses aussi imposante que musclée ?