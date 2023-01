Cet acteur a refusé 7 fois de jouer dans ce film qu'il déteste, il a même réclamé à être tué pour ne plus jouer dans la suite

Aujourd'hui, Channing Tatum est l'une des plus grosses stars du cinéma et s'est aussi bien imposé dans les films d'action (White House Down, Bullet Train), que les comédies (21 Jump Street, Le Secret de la Cité Perdue), sans oublier les comédies romantiques (10 ans déjà, Je te promets). Néanmoins, avant d'acquérir un tel statut, le comédien a été contraint d'accepter quelques projets plus ou moins intéressants pour gagner de l'argent et se faire un nom. Et parmi tous ceux qu'il n'assume plus aujourd'hui, on retrouve notamment G.I. Joe - Le Réveil du Cobra sorti en 2009.

Channing Tatum traumatisé par les films GI Joe

Et quand on dit qu'il ne l'assume plus, on devrait plutôt dire qu'il le déteste. Malgré un joli casting autour de lui (Joseph Gordon-Levitt, Sienna Miller, Adewale Akinnuoye-Agbaje), cette expérience restera à jamais l'un des plus mauvais souvenirs de sa carrière. "Pour ce premier film, je l'ai refusé au moins sept fois, a-t-il confessé à Vanity Fair. Mais le studio avait une option [contractuelle] sur moi et j'ai été contraint de le faire". Une situation traumatisante pour l'acteur qui, sans surprise, ne lui avait pas donné envie de revenir pour une suite : "Pour le second film [sorti en 2013, ndlr], je n'avais évidemment pas envie de le faire non plus".

Heureusement pour lui, s'il était encore lié contractuellement à la franchise, son changement de statut entre temps couplé aux recrutements d'autres grosses stars (Bruce Willis et Dwayne Johnson) lui avaient cette fois-ci permis d'imposer ses conditions. Interrogé par le magazine sur le sujet, "Avez-vous vraiment demandé à être tué dès les dix premières minutes ?", le comédien a tout simplement répondu "oui", avant d'assurer qu'il ne regrettait pas du tout son choix.

"Je déteste ce put*in de film"

Une confession honnête qui a de quoi surprendre, mais qui n'est pas inédite. Déjà en 2015, Channing Tatum avait profité d'un entretien avec Howard Stern pour revenir sur cette expérience infernale : "Je déteste ce put*in de film. Je le hais". Il l'avait alors expliqué, il s'était fait piéger par des dirigeants un peu trop vicieux à l'époque : "J'ai été forcé de le faire. En participant à Coach Carter en 2005, [Paramount] m'avait fait signer un contrat de trois films. En tant que jeune acteur, vous vous dites sur le moment, 'Mon dieu, ça semble génial. Je vais faire ça'. Puis le temps passe, vous faites d'autres jobs, vous construisez votre carrière, vous réalisez vos rêves et là, le studio vous appelle et vous dit, 'On a un film pour toi. On te l'envoie'."

Et ce qui aurait pu être un rêve pour lui, grand fan du dessin animé des années 80, n'a finalement été qu'une succession de désillusions : "Je pensais jouer Snake Eyes et ils m'avaient alors dit que je serais GI Joe. Et le script n'était pas bon. Je ne voulais pas participer à quelque chose dont... J'étais un fan depuis gamin, je regardais la série tous les matins, et je ne voulais pas faire quelque chose qui était mauvais".

A l'heure où la mode est au reboot, Paramount peut déjà faire une croix sur lui en cas de nouvelle tentative...