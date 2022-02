Channing Tatum sans filtre sur son corps musclé pour ses films : "Il faut s'affamer"

Pour tourner des scènes dénudées, certains acteurs vont très loin. Eh oui, eux aussi souffrent de la pression mise sur leurs épaules pour paraître "parfaits" à l'écran. Channing Tatum connaît bien ça. Ancien stripteaseur, il a raconté son histoire dans Magic Mike dont le 3ème volet sortira bientôt. Des films pour lesquels l'acteur affiche un physique à faire pâlir n'importe qui.

"On doit s'affamer"

Mais avoir des muscles et un corps si mince, ce n'est pas du tout bon pour la santé, ni vraiment réalisable pour la plupart des hommes, rappelle l'acteur. Dans une interview donnée à Kelly Clarkson pour son émission, celui qui serait en couple avec Zoe Kravitz a évoqué ce "corps de rêve" et révélé qu'il était très "difficile" pour lui de garder ce physique. "Même si on fait de l'exercice, gardez cette forme-là ? Ce n'est pas naturel" a assuré l'acteur de 41 ans.

D'autant plus que pour en arriver là, en plus du sport, Channing Tatum doit faire très attention à son alimentation, voire carrément s'empêcher de manger. "On doit s'affamer. Je ne pense pas qu'être si fin c'est bon pour la santé" a-t-il déclaré, ajoutant qu'atteindre un tel physique est quasi-impossible pour un homme "normal". "Je ne sais pas comment des personnes qui travaillent toute la journée font pour rester en forme car c'est un travail à part entière et j'y arrive à peine. Il faut faire du sport deux fois par jour, manger exactement sainement et à un certain moment. C'est un régime très spécifique" confie l'acteur qui, pour les scènes de nudité, supprime carrément le sel de tous ses repas.

Aujourd'hui, Channing Tatum avoue encore plus galérer quand il doit perdre du poids et gagner des muscles pour un rôle. D'autant plus qu'il avoue qu'il reprend très facilement des kilos. Pas facile la vie de star !