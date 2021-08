Channing Tatum et Zoë Kravitz en couple ? Les rumeurs continuent avec de nouvelles photos

Qui sera élu "couple star de l'été" ? Si certains parient déjà sur Zendaya et Tom Holland dont la relation a été confirmée via des photos publiées en juillet ou bien sur le retour de flamme entre Jennifer Lopez et Ben Affleck, un autre possible rapprochement affole déjà le web. Ces dernières semaines, Zoë Kravitz et Channing Tatum ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises. De quoi faire rapidement naître des rumeurs de couple entre eux.

Channing Tatum et Zoë Kravitz se baladent à New York et relancent les rumeurs

Depuis quelques semaines, le doute plane : Channing Tatum a-t-il retrouvé l'amour avec Zoë Kravitz ? L'acteur de 41 ans vu dans Magic Mike et séparé de Jessie J depuis octobre 2020 a été aperçu plusieurs fois en compagnie de l'actrice de 32 ans, vue dans Divergente et Big Little Lies. Et leur dernière sortie, ce vendredi 27 août à Central Park à New York, continue d'alimenter les rumeurs. Pourtant, sur les images publiées par Just Jared (cliquez sur le lien ci-contre pour les voir), les acteurs ne sont pas particulièrement proches : ils marchent simplement l'un à côté de l'autre. Mais il ne faut vraiment pas grand chose pour que le web s'enflamme ! Il y a une dizaine de jours, des photos où Channing Tatum et Zoë Kravitz étaient proches lors d'une sortie à vélo ont aussi alimenté les rumeurs.

En couple ou simple amitié ?

Pour l'instant, Channing Tatum et Zoë Kravitz n'ont pas évoqué les rumeurs de couple. Mais selon un proche qui s'est confié à People, les deux stars seraient de simples amis. "Ils travaillent ensemble sur un projet et ce n'est pas vrai qu'ils sont en couple" avait expliqué cette personne. Le projet en question est le film Pussy Island, le premier en tant que réalisatrice pour Zoë Kravitz, dans lequel Channing Tatum tient l'un des rôles principaux.

Channing Tatum et Zoë Kravitz sont en tout cas libres comme l'air. L'acteur qui a été marié à Jenna Dewan est séparé de Jessie J depuis plusieurs mois. Quant à Zoë Kravitz, son divorce avec Karl Gusman qu'elle a épousé en juin 2019 a été finalisé en août 2021.