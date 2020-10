Channing Tatum et Jessie J séparés : elle confirme leur rupture avec une vidéo WTF

Channing Tatum et Jessie J se sont encore séparés

L'acteur de Magic Mike et l'interprète de Price Tag sont de nouveau célibataires. En effet, Channing Tatum et Jessie J se sont encore un fois séparés, eux qui s'affichaient amoureux et inséparables en janvier 2020. Une rupture que la star a elle-même confirmé sur son compte Instagram, prévenant ainsi ses plus de 9,3 millions d'abonnés. En légende d'une vidéo, la chanteuse a ainsi assuré vivre une "vie de célibataire pendant une pandémie", faisant référence au coronavirus. Une vie seule, sans boyfriend, qu'elle a qualifié par un émoji boule de cristal.