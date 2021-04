Channing Tatum et Jenna Dewan en guerre à cause de leur divorce

Channing Tatum aurait demandé une nouvelle audience au tribunal pour les termes de son divorce avec Jenna Dewan

Comme vous le savez, Channing Tatum et Jenna Dewan se sont séparés après 12 ans de relation et presque 10 ans de mariage, en 2018. Les acteurs et danseurs qui s'étaient rencontrés sur le tournage du film Sexy Dance avaient aussi eu un enfant. Et si leur divorce semblait bien se passer, puisqu'ils ont réussi à se mettre d'accord pour la garde de leur fille Everly, il y aurait plusieurs points financiers du divorce sur lesquels Channing Tatum ne serait pas d'accord.

Selon un nouveau document juridique, déposé le 23 avril 2021 et obtenu par The Blast, Channing Tatum et Jenna Dewan seraient en guerre sur des conflits financiers. Le héros de Magic Mike aurait même demandé une nouvelle audience au tribunal pour revoir et modifier les termes de "la pension alimentaire pour les enfants, la pension de soutien marital pour l'épouse et la répartition des biens". "Le couple essaie de négocier un règlement de leurs finances, qui inclurait ces questions" d'argent et "Channing ne se laisse pas faire" a précisé le média.

Il aimerait aussi revoir les "remboursements et crédits" au niveau des sommes d'argent, c'est-à-dire que "l'acteur veut qu'un juge décide du montant dû en fonction de ce qui a été payé jusqu'à présent entre l'ex-couple". L'équipe juridique de Channing Tatum a précisé que ce nouveau procès devrait durer "5 heures" et pourrait être jugé le jour-même.

Jenna Dewan voudrait "aller de l'avant"

Le tabloïd a indiqué que "normalement ces questions devraient être réglées en privé par les avocats. Malheureusement, il semble que Channing ne soit pas prêt à passer à autre chose". Channing Tatum s'était mis en couple avec Jessie J, mais la chanteuse a confirmé les rumeurs de rupture en octobre 2020. Et visiblement, il aurait donc du mal à avancer.

En revanche, ce serait tout le contraire pour Jenna Dewan. "Jenna veut simplement laisser cette partie de sa vie derrière elle et aller de l'avant dans sa nouvelle relation".