Tom Holland et Zendaya en couple : les photos du bisou qui confirment la rumeur !

Zendaya et Tom Holland en couple !

C'est une nouvelle à laquelle les fans de Spider-Man nouvelle génération ne s'attendaient plus : Zendaya et Tom Holland sont en couple ! Alors que les deux acteurs ont toujours démenti les rumeurs sur leur supposée relation sentimentale, ils ont été aperçus en plein bisou dans une voiture puis devant la maison de la mère de Zendaya.

Les photos, prises par les paparazzzi et publiées sur Page Six, laissent peu de place au doute désormais : Tom Holland et la star de la série Euphoria ne sont plus que de simples potes. Auraient-il caché leur love story durant toutes ces années ? Seraient-ils sortis avec Jacob Elordi et Olivia Bolton pour se créer une couverture ? Si ça se trouve, Zendaya et Tom ne se sont rendus compte de leurs sentiments que récemment : "Ils ont le même sens de l'humour et adore rigoler ensemble", a confié une source anonyme. Et dire que certaines personnes attendent cette officialisation depuis plus de 4 ans maintenant...

Les internautes heureux

Quelques internautes ont d'ailleurs encore du mal à réaliser tandis que d'autres n'ont pas manqué de laisser exploser leur joie face aux photos de Zendaya et Tom Holland en couple : "OMFG, Zendaya et Tom Holland en couple!! Je meurs, ça y est c'est réel", "je suis super contente pour eux", "mes deux crushs Zendaya et Tom holland ensemble, je suis joie", "Tom Holland et Zendaya c'était sûr 100% y'a jamais eu aucun doute pour moi, c'était qu'une question de temps", "Zendaya et Tom ensemble, je rêve. Oh mon dieu", peut-on lire sur Twitter.