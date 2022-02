Les Animaux Fantastiques 3 : Dumbledore en guerre contre Grindelwald, bande-annonce spectaculaire

Le rendez-vous est déjà pris : c'est le 7 avril 2022 que Warner Bros dévoilera Les Animaux Fantastiques 3 - Les secrets de Dumbledore au cinéma. Nouvel épisode imaginé par J.K. Rowling, celui-ci devrait - si l'on se fie à sa nouvelle bande-annonce, permettre à la franchise de passer à un niveau supérieur en terme d'aventure.

Alors que les deux premiers films étaient plutôt gentillets et amusants, malgré une progressive montée en puissance des tensions, ce troisième opus s'annonce quant à lui bien plus sombre et chaotique, à l'image des derniers films Harry Potter. Autant dire que l'on est forcément nettement plus hypé.

Magie et guerre totale dans Les Animaux Fantastiques 3

Au programme ici ? Oubliez les "Fantastic Beasts" (même si ces créatures auront toujours une petite place à l'écran), l'histoire se concentrera principalement sur l'affrontement idéologique entre le professeur Albus Dumbledore (Jude Law) et le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) ainsi que leurs alliés (Norbert de Eddie Redmayne vs Croyance de Ezra Miller), alors que ce grand vilain cherchera à prendre le contrôle du monde des sorciers et à mettre fin à la suprématie des Moldus.

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant le trailer, c'est que si le Grindelwald de Mikkelsen paraît plus humain/basique et moins fou/électrique que pouvait l'être la version de Johnny Depp (ce qui est dommage), la guerre à venir devrait néanmoins nous en mettre plein les yeux. Oui, la magie va ENFIN prendre tout son sens dans cette saga, les combats vont ENFIN être épiques et les dangers vont ENFIN se faire ressentir. Il était temps.

Attention, l'histoire ne devrait clairement pas être aussi sombre que pouvait l'être Les reliques de la mort, mais elle devrait suffisamment bousculer cet univers pour nous passionner. Quelques questions demeurent tout de même : Quel rôle aura cette fois-ci Norbert, qui semble dépassé par les événements ? A quoi peut-on s'attendre de Croyance ici ? Et surtout... Où est passée Tina ? A-t-elle été effacée de l'intrigue à cause des critiques de l'actrice Katherine Waterston envers J.K. Rowling ? A suivre.