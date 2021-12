Les Animaux Fantastiques 3 : guerre totale entre Dumbledore et Grindelwald dans la bande-annonce

Première bande-annonce pour Les Animaux Fantastiques 3

2022 sera l'année des Potterheads. Tandis que le casting de la saga cinématographique Harry Potter se réunira le 1er janvier prochain à l'occasion d'un émission spéciale imaginée pour les 20 ans du premier film, c'est le 13 avril 2022 que le film Les Secrets de Dumbledore - troisième épisode de la franchise Les Animaux Fantastiques, débarquera au cinéma.

Au programme cette fois ? Comme le révèle le synopsis officiel, Albus Dumbledore (Jude Law) va s'allier au magizoologiste Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) afin de réunir une équipe pas comme les autres dans le but contrer "le puissant mage noir Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) qui cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers". Une nouvelle mission compliquée pour nos personnages préférés qui les verra affronter "des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald." Et pour la première fois depuis longtemps, Dumbledore pourrait bien sortir de l'ombre afin de se lancer corps et âme dans la bataille...

Le nouveau Grindelwald se dévoile

Un synopsis prometteur qui nous laisse espérer un film encore plus sombre que les précédents et ce n'est pas la première bande-annonce du film, présente dans notre diaporama en VF, qui nous fera penser le contraire. Comme on peut le découvrir à l'écran, les combats feront rage entre les deux camps (oui, ça fait plaisir de voir un peu de magie !) et certains affrontements pourraient s'avérer aussi intenses que dévastateurs.

Seules (premières) déceptions : le côté "animaux fantastiques" de l'histoire devrait encore une fois faire office de ressort comique, ce qui nous laisse craindre un énième déséquilibre du côté du scénario. Surtout, la nouvelle version de Grindelwald ici est... surprenante. Là où Johnny Depp insufflait une certaine folie inquiétante au personnage, Mads Mikkelsen semble (sur ces premières images) faire du Mads Mikkelsen. Alors certes, cela reste efficace, mais ça parait également lisse/plat vis-à-vis de son prédécesseur...

Les Animaux Fantastiques 3 sortira le 13 avril 2022 au cinéma.