Les Animaux Fantastiques 3 : Mads Mikkelsen promet un Grindelwald différent de Johnny Depp

Suite au licenciement de Johnny Depp, c'est l'acteur Mads Mikkelsen (Hannibal) qui a été choisi par Warner Bros afin d'incarner Grindelwald dans les prochains films de la saga cinématographique Les Animaux Fantastiques. Et comme l'a confié le comédien, on peut déjà s'attendre à une nouvelle version du personnage.

Interrogé par Games Radar sur sa volonté artistique au moment de reprendre ce rôle, Mads Mikkelsen - probablement conscient de la colère de certains fans vis-à-vis de ce remplacement, a assuré ne pas s'être lancé dans une imitation de son prédécesseur.

Un personnage, deux versions différentes

Bien évidemment, les traces de Johnny Depp ne seront pas effacées dans la suite de la franchise, "Etant donné que c'est une suite directe, on a mis en place quelques ponts qui nous permettent de reconnaître [sa version du personnage]", mais l'acteur l'a immédiatement précisé, il s'est majoritairement approprié ce rôle.

Aussi, après avoir vanté le talent de Depp, "Je suis fan de Johnny Depp depuis que je l'ai vu débuter et tenter de ramener son intensité ou sa façon de faire dans mon travail, c'est impossible", Mads Mikkelsen a rappelé l'importance pour lui, mais également pour la crédibilité des films, d'offrir une performance différente, "Je dois trouver ma propre façon de le jouer, car la sienne est unique. Je dois donc la laisser de côté et trouver une approche différente".

Une confession finalement logique (personne n'a envie de voir du sous-Johnny Depp), mais également intrigante. Si on peut évidemment s'attendre à un nouveau style capillaire afin de faire une transition physique, on a hâte de voir comment son jeu se démarquera. Sera-t-il plus dans la retenu ? Plus dans le regard ? Rendez-vous en juillet 2022 pour le savoir.