Les Animaux Fantastiques 3 : premier teaser avec un (court) aperçu du remplaçant de Johnny Depp

Les Animaux Fantastiques 3 : les Secrets de Dumbledore nous emmènera dans les années 30 et nous fera voyager aux quatre coins du globe de l'Allemagne à la Chine en passant par le Brésil, les Etats-Unis et l'Angleterre. "Alors que le pouvoir de Grindelwald grandit rapidement, Albus Dumbledore va faire confiance à Norbert Dragonneau et à ses amis pour une mission qui mènera à un conflit avec l'armée de Grindelwald et mènera Dumbledore à se demander combien de temps il peut rester à l'écart de la guerre qui approche." peut-on lire dans le synopsis officiel. La vraie bande-annonce du film sera disponible ce lundi 13 décembre, à quatre mois de la sortie du film. On a déjà hâte !