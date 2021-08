J.K. Rowling : une actrice des Animaux Fantastiques clashe ses propos sur la communauté trans

Et dans une interview avec The Independent, Katherine Waterston a confirmé que cette story Instagram était une façon pour elle de montrer qu'elle était contre les propos transphobes de J.K. Rowling. Quand le journal lui a demandé pourquoi avoir posté ça, la comédienne des Animaux Fantastiques a répondu : "Parce que je suis associée au projet du film. Je suis associée aux Animaux Fantastiques, il me semblait important de communiquer ma position". "On se demandait s'ils pouvaient être regroupés avec les opinions d'autres personnes par association" a-t-elle précisé.

Daniel Radcliffe et Emma Watson ont aussi condamné les propos de J.K. Rowling

Suite à ses commentaires transphobes, J.K. Rowling avait démenti être anti-trans et avait même rendu son prix Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Award. Mais plusieurs acteurs de la saga Harry Potter avaient quand même taclé ses messages, comme Daniel Radcliffe et Emma Watson. Eddie Redmayne avait expliqué ne pas être d'accord avec ses propos mais ne cautionnait pas la vague de haine contre elle. Quant à Evanna Lynch elle l'avait défendue, tout comme Ralph Fiennes qui avait soutenu J.K. Rowling.