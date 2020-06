Evanna Lynch (Luna) réagit aux propos transphobes de J.K. Rowling... et la défend

Adulée par des millions de lecteurs, J.K. Rowling est aussi au centre d'une polémique récurrente. En 2018 déjà, elle était accusée de transphobie suite à un tweet. Rebelote cette semaine. Ce dimanche 7 juin, J.K. Rowling a posté un tweet jugé transphobe par des internautes. Bien qu'elle se soit défendue d'être anti-trans, l'auteure britannique a reçu de nombreuses critiques. Daniel Radcliffe (Harry Potter himself) a même tenu à s'opposer aux déclarations de J.K. Rowling et s'est excusé auprès des fans de la saga.

Evanna Lynch prend position

Ce mardi 9 juin, c'est Evanna Lynch qui a évoqué cette polémique sur son compte Twitter. L'interprète de Luna Lovegood dans la saga Harry Potter a posté un très long message qui n'a pas fait l'unanimité. L'actrice a évidemment pris position contre les propos de J.K. Rowling, écrivant : "Je suis tellement triste de voir que les personnes transgenres se sentent abandonnées par la communauté Harry Potter. (...) Je n'aiderai pas à marginaliser les femmes et hommes transgenres. J'applaudie l'immense courage qu'ils montrent pour s'accepter et je pense que nous devrions tous écouter leurs histoires surtout en ce mois des fiertés".

Mais l'actrice a étonné - et énervé - certains twittos en expliquant qu'elle ne pensait pas que Twitter et les réseaux sociaux étaient le bon endroit pour évoquer ces questions et en évoquant le "harcèlement" de certains internautes envers l'auteure. "Je pense qu'il est irresponsable de parler de sujets si délicats sur Twitter à travers des pensées fragmentées et j'aurais aimé que Jo ne le fasse pas. (...) Actuellement, mes mentions sont une vague constante et toxique de personnes qui s'insultent et se maltraitent les uns les autres et ne vont nulle part. Il faut que nous brisions ce cercle de harcèlement et de honte. (...) Je ne pense pas que la culture du "cancel" soit une chose bien pour nous. Je pense que c'est même une manière assez superficielle, douloureuse et irréaliste de faire face aux problèmes de l'humanité."

Et d'ajouter : "Je comprends que la vision de JKR soit blessante pour beaucoup et qu'en tant que femme cisgenre, je ne peux pas entièrement comprendre cette douleur et que c'est plus facile pour une personne comme moi de demander aux gens d'être gentils. Je pense qu'il faut absolument avoir des limites (...) Il faut garder notre énergie pour ceux que l'on aime et notre travail. Mais je pense que les victimes d'oppression peuvent guérir plus facilement sans porter l'énergie de leurs oppresseurs en harcelant ou détestant les gens qui ont des idées contraires."

"Je ne peux pas oublier la personne aimante et généreuse qu'elle est"

Mais un autre passage de son message a fait réagir : elle y défend l'auteure. "En tant que fan et admiratrice de Jo, je ne peux pas oublier la personne aimante et généreuse qu'elle est. Je suis triste de voir que les fans la réduisent à ses tweets et oublient son incroyable travail philanthropique et sa détermination d'aider l'humanité. Je vois qu'elle se bat pour des gens vulnérables. Je ne suis pas d'accord avec son opinion (...) et je pense qu'elle a tort dans ce débat. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a perdu son humanité" écrit Evanna Lynch. Et de conclure : "Je suis désolée pour chaque personne trans qui a l'impression que cette communauté n'est plus un endroit sûr. Mais le monde/les fans/la communauté d'Harry Potter est faite de millions de gens et je travaillerai pour qu'elle soit inclusive car les femmes trans sont des femmes."

Un message qui a suscité pas mal de réactions sur le réseau social. "Je ne vois pas pourquoi je devrais humaniser JK ou être forcé à la voir comme une personne gentille alors qu'elle ne peut pas accepter la masculinité que j'ai mis tant de temps à accepter. Ne me dis pas à quel point elle est gentille et qu'elle a la main sur le coeur quand elle continue à m'effacer et à me déshumaniser. Ce n'est pas de la gentillesse." peut-on lire en réponse du message tandis qu'un autre internaute écrit : "Je t'admire depuis longtemps et Luna a une place dans mon coeur. Ça me fait du mal que tu compares ce mouvement à du harcèlement. Il s'agit de personnes trans qui se battent pour leurs droits."