Harry Potter : la pièce L'Enfant maudit adaptée en film ? La rumeur qui va ravir les Potterheads

Même si la saga Harry Potter s'est terminée au cinéma en 2011, l'univers magique créé par J.K. Rowling continue. La saga Les Animaux Fantastiques, dont l'action se déroule avant celle de Harry Potter, a été lancée au cinéma en 2016 et le 3e film qui se fera sans Johnny Depp est actuellement en tournage. Mais ce n'est visiblement pas suffisant ! Il y a quelques semaines, il s'est murmuré qu'une série Harry Potter serait en préparation. Et non, ce n'est pas tout.

L'Enfant maudit bientôt adapté en film ?

Selon The Hollywood Reporter qui avait déjà annoncé la possible série Harry Potter, une adaptation de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit serait en préparation. Aucun détail n'a filtré pour le moment mais cela ferait partie des (nombreux) projets en développement du côté de la Warner Bros. Lancée en 2016 à Londres, la pièce a aussi été publiée en livre et se déroule 19 ans après les événements du dernier livre Harry Potter. On y retrouve Harry, Ginny, Ron, Hermione, Drago et leurs enfants pour de nouvelles aventures.

Des projets de spin-off sur Harry Potter en préparation

Ce possible film ne serait d'ailleurs pas le seul projet autour de l'univers créé par J.K. Rowling. Lors d'une conférence avec des investisseurs, Jason Kilar (chef de WarnerMedia) aurait déclaré : "Il y a une petite chose qui s'appelle Harry Potter qui est une des franchises les plus appréciées. Nous sommes incroyablement reconnaissants d'être associés à J.K. Rowling et je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel". Bref, la porte n'est pas fermée pour de nouvelles aventures magiques.