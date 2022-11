"On veut mettre en scène la famille..." : une saison 2 pour Mercredi ? Les créateurs sont prêts

Une semaine après sa mise en ligne, la série Mercredi est déjà un véritable succès sur Netflix, en témoigne sa place dans le Top 10 des programmes les plus visionnés. Et si la saison 1 portée par Jenna Ortega ne fait pas l'unanimité et se retrouve autant au centre de compliments que de critiques (il lui est notamment reproché de s'éloigner de La Famille Addams et de trop ressembler à Les nouvelles aventures de Sabrina), nombreux sont ceux à tout de même y déceler un potentiel et donc à espérer une saison 2.

Une saison 2 pour Mercredi ?

Alors, peut-on espérer une telle suite ? Si un renouvellement apparaîtrait logique au regard de ce joli carton, il faut savoir que rien n'a encore été décidé et la plateforme n'a toujours pas communiqué officiellement sur ses envies. En revanche, ce que l'on sait déjà, c'est que l'équipe créative a bien évidemment l'intention de poursuivre l'histoire de cette héroïne pas comme les autres.

"On a le sentiment que l'on a à peine effleuré la surface de cet univers avec ces personnages, et les acteurs sont tellement incroyables dans leurs rôles", a confié Miles Millar (le créateur) à TVLine. Il l'a ensuite précisé, l'héroïne de Jenna Ortega est encore loin de son évolution complète et possède quelques atouts pour continuer à nous surprendre et fasciner.

"La série se concentre vraiment sur cette fille qui voit le monde en noir et blanc et apprend progressivement qu'il y existe des touches de gris, a-t-il révélé. Je pense que comme dans n'importe quelle relation ou amitié, tout peut se compliquer en fonction de différents facteurs. Rien ne sera jamais facile. Et c'est la voir apprendre à naviguer parmi les hauts et les bas d'une amitié qui est intéressant".

La famille Addams présente dans les nouveaux épisodes ?

De quoi comprendre (et craindre) que cette potentielle saison 2 devrait donc être dans la lignée des premiers épisodes et que l'on restera malheureusement trop éloigné de l'univers de La Famille Addams ? Peut-être pas. Visiblement conscient du manque ressenti par les fans, Miles Millar semble prêt à ouvrir un peu plus la porte aux proches de Wednesday.

Après avoir rappelé, "La série s'intitule Mercredi, donc on souhaite vraiment concentrer notre série sur elle", le showrunner a rapidement précisé, "On veut définitivement pouvoir mettre en scène la famille, comme on a déjà pu le faire un peu dans quelques épisodes cette année". Nos doigts et ceux de la Chose sont croisés !