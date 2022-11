Netflix : 30 ans qu'on attendait cette série à l'humour noir et le résultat est frustrant

Notre avis sur Mercredi

On va déjà commencer par le plus important : NE CROYEZ PAS LE MARKETING DE NETFLIX. Alors que la plateforme ne cesse de nous vendre Mercredi comme "la série de Tim Burton", ceci est totalement faux et ça s'en ressent grandement à l'écran. Cela fait plus de trente ans que l'on espérait voir le réalisateur s'attaquer à l'univers imaginé par Charles Addams, et cette série ne concrétise malheureusement pas ce fantasme. Et pour cause, Mercredi a été cocréée par Alfred Gough et Miles Millar, là où Tim Burton a simplement réalisé 4 épisodes sur 8 et s'est contenté de superviser l'ensemble, donnant son avis ici ou là, que ce soit dans quelques décors ou le générique. Pour le reste, ne cherchez pas sa patte, celle-ci n'est absolument pas détectable, fondue dans la machine Netflix et son cahier des charges habituels pour ses créations originales du genre (un peu à la manière de la CW aux USA).

Car oui, Mercredi - comme le laissaient craindre les différentes bande-annonces, est en réalité une série pour ados comme on a l'habitude d'en voir au sein de son catalogue. On pense notamment à Les Nouvelles aventures de Sabrina, qui pourrait clairement faire partie de cet univers. Attention, cela ne signifie pas que la série n'est pas agréable, mais cela l'éloigne inévitablement de l'univers La Famille Addams qui nous a tant bercés avec la série de 1966 ou les films des années 90.

Oubliez le morbide, les blagues macabres, l'univers sombre et gothique ou encore le contraste de ces Addams avec le reste du monde, on assiste ici à un univers fantastique habituel et des personnages classiques. Encore une fois, le rendu à l'écran se suit avec plaisir et on se laisse rapidement prendre au jeu (les décors sont magnifique, les héros attachants, l'intrigue est plaisante), mais on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine frustration dérangeante en réalisant que l'on passe totalement à côté de l'oeuvre initiale dont la fiction est le spin-off.