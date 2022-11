Netflix : Titanic rencontre Dark, la série qui va vous rendre complètement accro

En novembre, Netflix ne nous a vraiment pas laissé de répit. La plateforme a lâché de nombreuses nouveautés comme la saison 2 de Young Royals, la saison 5 de The Crown, la saison 2 de Warrior Nun qu'on avait presque oubliée ou encore bientôt la saison 6 d'Elite et la nouveauté Mercredi avec Jenna Ortega. Une autre nouvelle série est maintenant disponible : 1899.

Les infos

Créée par Jantje Friese et Baran bo Odar

Avec Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard Tønnesen, Yann Gael, Mathilde Ollivier et Clara Rosager.

Format : 8 épisodes entre 50mn et 1h.

Dispo sur Netflix en intégralité.

Le pitch

En 1899, des migrants de toute l'Europe rêvent d'une vie meilleure et quittent tout pour réaliser leur rêve américain. Embarqués sur un bateau en direction de New York, leur traversée va tourner au cauchemar quand ils croisent un autre navire, disparu des radars plusieurs mois auparavant. Tous les passagers ont disparu...

Notre avis sur 1899

En 2017, Baran bo Odar et Jantje Friese nous prenaient par surprise avec Dark, première série allemande de Netflix. En trois saisons, la série a fait chauffer notre cerveau tout en nous touchant en plein coeur. Autant dire que leur nouvelle création pour la plateforme était tant attendue que redoutée. Dès les prémisses du show, ça sentait déjà bon côté casting. 1899 rassemble de nombreux acteurs aperçus sur Netflix comme Miguel Bernardeau (Elite), Andreas Pietschmann (Dark), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain) ou encore Maciej Musiał (1983).

Et ce casting est l'une des forces de la série. Plus précisément sa diversité culturelle. S'il y a bien un conseil qu'on vous donne, c'est d'absolument oublier la VF : 1899 est une série qui se suit en version originale. De nombreuses scènes sont basées sur cette incompréhension entre les différents passagers qui parlent des langues différentes et ne se comprennent pas. Du coup, la VF tombe forcément à plat. S'ils ne partagent pas la même langue, ces héros ont quand même de nombreux points communs comme l'espoir d'une vie nouvelle et de nombreux secrets à cacher.

Et justement, 1899 ne manque pas de mystères et de secrets. On connaît le talent de Baran bo Odar et Jantje Friese pour nous surprendre et nous retourner le cerveau. Cette fois encore, ils nous ont concocté un nouveau mystère qui devrait nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Il flirte même avec l'horreur par moment, et on ne va pas s'en plaindre ! Au bout des trois épisodes, on n'a évidemment pas toutes les réponses à nos questions, mais ce qu'on a pu voir est déjà très prometteur pour la suite.

Autre très bon point de la série : ses décors qui nous mettent dans l'ambiance (sombre) de la série. Une atmosphère 100% malaisante et dérangeante règne entre les personnages et le spectateur se retrouve plongé dans cette traversée lugubre, jusqu'au bout de l'enfer.