Young Royals : pourquoi c'est la meilleure série pour ados du moment

Si vous ne devez regarder qu'une série cette semaine, c'est elle qu'il faut choisir ! En juin 2021, Netflix sortait en toute discrétion la série suédoise en 6 épisodes Young Royals. La bande-annonce avait des airs de Gossip Girl et d'Elite mais le résultat final était bien loin de ces deux séries lisses et souvent too-much.

Young Royals, c'est l'histoire du prince Wilhelm. Après un dérapage en boîte de nuit, ses parents décident de l'envoyer vivre à Hillerska, un internat privé pour les plus riches. Timide et renfermé, Wilhelm va se rapprocher de Simon, l'un de ses camarades. Mais son destin va aussi basculer quand il devient prince héritier de la couronne, après la mort de son frère. Une série intimiste, émouvante et absolument immanquable ! Voici pourquoi c'est la meilleure série pour ados.

De la représentation (et pas que pour cocher des cases)

Dans le passé, certaines intrigues entourant des personnages LGTQIA+ étaient mal amenées, clichées ou tout simplement gênantes. Ce n'est pas le cas dans Young Royals. La découverte de la sexualité y est montrée de façon naturelle et sans chichis et le couple Simon/Wilhelm est représenté de façon saine. Même si les intrigues ne sont pas non plus innovantes (mais peut-on vraiment innover dans un genre maintes fois traité ?), elles sont amenées de façon touchante. Moins feel good que Heartstopper, Young Royals permet tout de même d'offrir de belles histoires, même si elles sont compliquées (comme dans la vie quoi).

Et quand on parle de représentation dans Young Royals, on ne parle pas seulement de l'histoire d'amour entre Simon et Wilhelm. On retrouve aussi dans la série le personnage de Sara (jouée par Frida Argento), une jeune femme atteinte du syndrome d'Asperger et d'un trouble du déficit de l'attention. Mais elle n'est pas uniquement définie par cela, bien au contraire : les épisodes nous permettent, au-delà des clichés associés à ces maladies, de nous éduquer sur les difficultés souvent cachées des personnes qui en souffrent. Et surtout, la série ne pose pas ce diagnostic comme un problème impossible à surmonter. Une belle avancée pour, on espère, l'inclusion future de plus de personnages neurodivergents dans les séries (comme ça a été aussi le cas avec Quinny dans le reboot de Hartley, coeurs à vif).

Des personnages parfaitement imparfaits

Si Elite ou Riverdale ont bien une chose en commun, c'est qu'elles nous filent des complexes avec ses personnages beaucoup trop beaux et parfaits physiquement. Young Royals joue, elle, la carte de la sincérité avec des acteurs qui ne sont pas des gravures de mode et c'est tant mieux ! Les héros de la série ont des boutons et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de l'acné pas caché par 4000 couches de fond de teint ! Ça fait plaisir de voir des personnages d'ados vraiment réalistes physiquement mais aussi hésitants et maladroits, notamment dans la découverte des relations sexuelles.