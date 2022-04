Heartstopper : faut-il regarder la rom-com gay de Netflix ? Notre avis sans spoiler

Notre avis sur Heartstopper

Bien avant d'être une série, l'histoire de Heartstopper a débuté sur Tumblr où sa créatrice, Alice Oseman (qui est aussi en charge de l'écriture des épisodes de la série), postait régulièrement les histoires de Nick et Charlie. Par la suite, c'est devenu un roman graphique et un véritable phénomène. Cette version série reprend les codes des romans graphiques dans certaines scènes avec l'apparition de petites animations. Un joli clin d'oeil à l'oeuvre originale qui apporte un certain dynamisme et une touche pop aux épisodes, sans pour autant en faire trop ou inonder l'écran.

Si vous avez besoin de bons sentiments et d'une série qui vous remonte le moral, Heartstopper est celle qu'il vous faut ! Bien que Charlie passe par des moments pas toujours réjouissants, le ton de la série et ses nombreux moments de pure joie en font l'une des séries les plus cute de ce début 2022. Une réussite que l'on doit en grande partie aux deux acteurs principaux, Joe Locke et Kit Connor, qui sont parfaits dans les rôles de Charlie et Nick et offrent une interprétation nuancée et touchante.

Après Love, Victor ou bien Young Royals, Heartstopper s'inscrit dans la lignée des séries LGBTQ+ qui font plaisir à voir et qui touchent en plein coeur. C'est moins dramatique que sa version suédoise, un peu plus prude aussi, mais chacun de ces 8 épisodes nous laisse avec un sourire sur le visage. Heartstopper ne s'intéresse d'ailleurs pas qu'aux premiers émois : elle évoque aussi avec tact la question de la bisexualité, de la transexualité et est en son coeur une série sur l'amitié, sur l'adolescence, sur la tolérance. Une série dont on avait bien besoin !