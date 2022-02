Love Victor : la saison 3 sera la dernière, la date de sortie (aux US) dévoilée

Spin-off du film Love, Simon avec Nick Robinson, la série Love Victor a conquis le public, aux Etats-Unis mais pas seulement. En France, les deux premières saisons sont disponibles sur Disney+ et on attend avec impatience la saison 3 pour découvrir le choix de Victor (Michael Cimino). Dans la saison 2, l'ado a hésité entre son petit ami, Benji (George Sear) et le nouveau du lycée, Rahim (Anthony Keyvan). A la fin de l'épisode 10, il sonnait à une porte... mais on ne savait pas lequel des deux il allait retrouver.

The end pour Love Victor

Quel que soit le choix de Victor, la saison 3 marquera la fin de ses aventures. Hulu qui diffuse Love Victor aux Etats-Unis a annoncé la triste nouvelle : la série va prendre fin à l'issue de ses 8 nouveaux épisodes. La plateforme a déjà teasé que cette saison 3 montrera le choix de Victor mais aussi "la personne qu'il veut être". Victor et ses amis vont aussi devoir choisir ce qu'ils veulent faire après le lycée et décider de leur futur. Une saison qui sera celle des grandes décisions pour le groupe.

La date de sortie dévoilée, à quand celle de la France ?

En plus de ça, Hulu a aussi dévoilé la date de sortie des 8 épisodes de la saison 3 de Love Victor qui seront tous disponible le 15 juin prochain aux US. Quant à la France avec Disney+ ? Pour l'instant, la plateforme n'a pas dévoilé de date mais, pour la saison 2, le premier épisode avait été lancé quelques jours après les US et avait été diffusée au rythme d'un épisode par semaine. On peut donc espérer ne pas avoir à attendre trop longtemps.