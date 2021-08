Love Victor saison 3 : qui Victor (Michael Cimino) va-t-il choisir ? La prod répond (SPOILERS)

Cet article contient des spoilers sur Love Victor !

Love Victor saison 3 : Benji ou Rahim, qui Victor va-t-il choisir ?

Comme les fans le savent déjà, Love Victor aura bien droit à une saison 3, la série a été renouvelée officiellement. Et en attendant cette saison 3 qui a été confirmée, l'épisode final de la saison 2 de Love Victor a été diffusé ce vendredi 20 août 2021 sur Disney+. Car si la série est diffusée sur Hulu aux Etats-Unis, elle est dispo sur Disney+ en France, dans la section Star de la plateforme de streaming de Disney. Et dans le season finale de la saison 2, Victor (Michael Cimino) a dû faire un choix entre Benji (George Sear) et Rahim (Anthony Keyvan). Sauf que, cliffhanger oblige, on ne sait pas devant quelle maison arrive Victor à la fin. Alors qui va-t-il choisir dans la saison 3 ? Les showrunners Isaac Aptaker et Elizabeth Berger se sont confiés sur ce choix amoureux à Entertainment Weekly.

"Nous avons adoré le fait que cette dernière partie soit différente de la saison dernière, tout en y faisant écho de manière poétique" a souligné Elizabeth Berger, rappelant que l'épisode final de la saison 2 fait écho à l'épisode final de la saison 1. Isaac Aptaker a précisé être content de montrer une scène "où vous avez vraiment envie que la caméra tourne et obtienne une réaction de la personne qui se trouve de l'autre côté du cadre. Nous avons pensé qu'il s'agissait d'une belle symétrie, mais aussi d'une façon de montrer le chemin parcouru par Victor, alors que dans la saison 1, il est enfin capable de dire qui il est à sa famille et que dans la saison 2, il a non pas un, mais deux hommes potentiels qui veulent être avec lui, avec qui il pourrait être. C'est notre façon de montrer tout le chemin qu'il a parcouru en un an".

Victor est-il devant chez Benji ou Rahim ? "Quoi que vous pensiez avoir compris, vous n'avez pas compris à qui appartient la maison"

Alors que les créateurs de Love Victor avaient réagi à l'absence de scènes de sexe gay dans la série, Elizabeth Berger a expliqué à propos du choix romantique de Victor : "Nous sommes impatients d'entrer dans le choix de Victor. Nous sommes impatients de reprendre exactement là où nous nous sommes arrêtés. Évidemment, nous partons avec beaucoup de cliffhangers dans notre final, donc nous sommes très excités de donner aux gens les réponses qu'ils attendent en termes de ce qui se passera ensuite quand nous reviendrons".

"Il y a très, très peu de choses à dire sans vraiment donner quelque chose que nous ne donnerons pas. Mais je dirai que notre équipe de production et notre réalisateur, Jason Ensler, se sont donnés beaucoup de mal pour rendre obscure la façon dont la fin a été tournée, et pour savoir dans quelle maison nous nous trouvons" a déclaré Isaac Aptaker, "Parce que ce sont des endroits que nous visitons tout au long de la saison, et ils l'ont vraiment tourné d'une manière que j'ai trouvée incroyablement intelligente et prudente, donc je ne pense pas qu'il y ait un moyen pour les téléspectateurs de comprendre ou de prendre de l'avance sur l'histoire".

"Donc, quoi que vous pensiez avoir compris, vous n'avez pas compris à qui appartient la maison" a assuré Elizabeth Berger. Et Isaac Aptaker a précisé : "Ils ont fait un storyboard, ils ont passé en revue ces images, et se sont vraiment assurés que c'était assez infaillible pour savoir où il est". Eux savent que quelle maison il s'agit, mais ce serait impossible pour nous de la savoir d'après les créateurs de Love Victor. "Nous savons où il se trouve et nous sommes très optimistes et excités à l'idée de pouvoir raconter le prochain chapitre de l'histoire de Victor, de savoir dans quelle maison il se trouve et ce que cela signifie pour sa vie amoureuse à venir" ont-ils ajouté.

Les auteurs aussi ont hésité entre Benji et Rahim : "Nous espérons que les gens seront très partagés"

Le choix de Victor (dont l'interprète Michael Cimino avait été critiqué pour faire un perso gay), est une décision à laquelle tout le monde peut s'identifier. "Il s'agit d'un choix très intéressant, auquel on peut s'identifier, où l'on se trouve à un carrefour dans sa relation, où l'on a toute cette belle histoire avec une personne, mais où les choses sont devenues vraiment difficiles, et où, d'autre part, il y a quelqu'un de nouveau et d'excitant, et tout est potentiel à ce moment-là, avec la promesse d'un bel avenir, et comment savoir ce qu'il faut faire ? Comment prendre cette décision autrement qu'en fermant les yeux et en suivant son instinct ? Il a ces deux options qui se bousculent en lui, et puis il a un moment de clarté et le suit jusqu'à la porte" a ainsi indiqué Elizabeth Berger.

Et oui, il y a eu beaucoup de débats dans la salle des auteurs pour savoir qui entre Benji et Rahim Victor devait-il choisir. "Nous espérons que notre public ressent la même chose. Ce sont des personnages tellement différents" a souligné Isaac Aptaker. "Si on regarde ce qui l'attire chez les deux, je veux dire que Benji était son premier amour et qu'ils ont traversé tellement de choses ensemble qu'ils ont cette histoire et une alchimie indéniable. Et puis avec Rahim, ils se rejoignent sur tant de choses, ils viennent de familles conservatrices similaires, et ils sont capables de s'entendre d'une manière instantanée que lui et Benji ne sont pas toujours capables de se rejoindre" a-t-il rappelé, "On peut défendre l'un ou l'autre et expliquer pourquoi il est un meilleur choix, et nous espérons que les gens seront très partagés".