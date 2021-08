Love Victor : une saison 3 officiellement commandée

Prévue à l'origine pour être diffusée sur Disney+ aux Etat-Unis, c'est finalement la plateforme Hulu qui a hérité de Love, Victor dont la saison 2 a été dévoilée en juin outre-Atlantique. En France, c'est sur Star, section de Disney+ lancée début 2021 qui propose chaque vendredi un nouvel épisode de la saison 2.

Une saison 3 officialisée pour Love Victor

Avant même la fin de la diffusion de la saison 2 en France, une suite de la série, spin-off du film Love Simon, est donc déjà assurée ! En fin de semaine dernière, Hulu a officiellement annoncé la saison 3 de Love Victor qui devrait normalement arriver en 2022. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le nombre d'épisodes ou bien la future date de sortie. Il faudra donc se montrer patient pour avoir des détails sur la suite de la série. En France, la saison 2 devrait se terminer à la fin août sur Disney+... et vous n'êtes pas prêts !

Attention, la suite de l'article contient des spoilers.

Cette officialisation d'une saison 3 a de quoi nous rassurer vu la fin de la saison 2 qui se terminait sur un cliffhanger. Après des problèmes de couple, Victor faisait son choix entre Benji et Rahim (Anthony Keyvan)... mais on ne savait pas lequel de ses prétendants l'ado choisissait. Le suspense est total mais au moins, on aura bien la réponse. Ouf !