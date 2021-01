Love Victor, Je te promets, L'Internat : Las Cumbres... top 10 des séries à voir en février 2021

Toujours là pour toi

En 2008, Kristin Hannah publiait le roman Firefly Lane, toujours inédit en France. 13 ans plus tard, le livre devient une série intitulée en français Toujours là pour toi, avec Katherine Heigl et Sarah Chalke. Le show raconte l'amitié de Tully et Kate à travers plusieurs époques de leur vie. Une histoire d'amitié qui s'annonce touchante et poignante à la fois et qui nous permet de retrouver deux actrices qui nous avaient un peu manquées à l'écran.

Date de sortie : le 3 février sur Netflix.

The Bold Type saison 4

Jane, Sutton et Kat sont enfin de retour. Si la saison 4 de The Bold Type (ou De celles qui osent) a été diffusée à partir de janvier 2020 aux US, il a fallu attendre plus d'un an pour la voir en toute légalité en France. Cette quatrième saison composée de 16 épisodes sera celle des bouleversements pour les trois amies, tant du côté personnel que professionnel. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Et profitez-en bien car la saison 5, attendue pour 2021, sera la dernière pour la série.

Date de sortie : le 4 février sur Amazon Prime Video.

Clarice

Si vous êtes fascinés par l'univers du Silence des Agneaux, film culte avec Anthony Hopkins et Jodie Foster sorti en 1991, Clarice est faite pour vous. La série se base sur le roman de Thomas Harris et on y retrouve Clarice Starling en 1993, un an après les événements du Silence des Agneaux. La jeune agent du FBI va enquêter sur des meurtres et des prédateurs sexuels à Washington. Hannibal Lecter, lui, ne sera pas présent dans cette série pour des raisons de droits. Au casting, on retrouve Rebecca Breeds (The Originals, Pretty Little Liars) dans le rôle de Clarice Starling mais aussi Kal Penn (Dr House, Designated Survivor) et Michael Cudlitz (The Walking Dead).

Date de sortie : dès le 11 février aux Etats-Unis sur CBS, prochainement en France sur TF1.

Young Rock

Vous avez toujours voulu en savoir plus sur la vie de Dwayne Johnson ? C'est lui-même qui la raconte dans Young Rock, une comédie centrée sur sa vie. On y suit à trois époques (à l'âge de 10 ans, à 15 ans et à 18 ans) le parcours de celui qui deviendra champion de catch et star du cinéma. Trois acteurs ont donc été choisis pour incarner la star qui, elle aussi, fera des apparitions dans la série pour narrer son histoire.

Date de sortie : dès le 16 février aux Etats-Unis sur NBC, prochainement en France.

For All Mankind saison 2

En novembre 2019, Apple TV+ faisait son arrivée et avec elle plusieurs séries originales inédites. On a beaucoup parlé de The Morning Show et un peu moins de For All Mankind qui, pourtant, était une belle réussite. La série de Ronald D. Moore revient enfin pour une saison 2 qui va encore nous envoyer dans l'espace et faire un bond dans le temps (la suite se déroule 10 ans après la fin de la saison 1). Alors que la Guerre Froide est à son pic, les tensions entre les astronautes américains et russes vont continuer à faire rage. La bonne nouvelle, c'est que For All Mankind est déjà renouvelée pour une saison 3.

Date de sortie : dès le 19 février sur Apple TV+.

L'Internat : Las Cumbres

Si vous aimez vous faire peur, vous devriez adorer L'Internat : Las Cumbres, nouvelle série espagnole d'Amazon Prime Vidéo après El Cid, avec Jaime Lorente. Le pitch ? Des ados rebelles et difficiles sont isolés dans un internat en pleine montagne, isolés du monde. Mais la forêt qui les entoure pourrait bien cacher des secrets et des dangers auxquels ces jeunes ne sont pas vraiment préparés. Côté casting, vous reconnaitrez Mina El Hammani (Nadia dans Elite) et Ramiro Blas (Derrière les barreaux)

Date de sortie : le 19 février sur Amazon Prime Vidéo.