The Bold Type : une saison 5 (très) courte pour terminer la série

Lancée en juin 2017 sur la chaîne américaine Freeform, The Bold Type (ou De celles qui osent en VF) a rapidement conquis le coeur des téléspectateurs grâce à ses héroïnes attachantes et aux sujets forts qu'elle évoque (si ce n'est pas encore fait, on vous explique pourquoi il faut absolument voir la série). Alors que la saison 4 arrive enfin en France, la cinquième saison attendue pour 2021 marquera la fin du show.

Une saison finale raccourcie pour The Bold Type

C'est via une vidéo du casting assistant (virtuellement) à la lecture du premier scénario de la saison 5 que la team de The Bold Type a annoncé que la série était renouvelée... et annulée en même temps. Eh oui, la saison 5 sera la dernière pour la série portée par Katie Stevens, Aisha Dee et Meghan Fahy. Une mauvaise nouvelle en cache d'ailleurs une autre : selon The Hollywood Reporter, cette cinquième saison ne devrait être composée que de 6 épisodes contre 16 pour la saison 4 et 10 pour les précédentes. En plus du retour des actrices principales, on sait aussi que Nikohl Boosheri alias Adena El-Amin reprendra son rôle dans cette ultime saison.

La saison 4 arrive sur Amazon Prime Video en février

En France, c'est la saison 4 de The Bold Type qui arrive (enfin !) légalement. Diffusée aux US en deux parties (d'abord entre janvier et mars puis entre juin et juillet 2020), cette saison 4 arrive le 4 février sur Amazon Prime Video et est un vrai tournant pour de nombreux personnages. Jane va devoir faire face à une décision difficile concernant la maladie dont elle est atteinte, Kat va avoir droit à un bouleversement professionnel et amoureux (que son interprète Aisha Dee avait ouvertement critiqué) et Sutton va voir sa relation avec Richard bouleversée.